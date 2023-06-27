В подмосковном Минэкологии раскрыли причину активизации змей

Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов
Это обычное явление для сложившихся погодных условий
Активность пресмыкающихся летом и при сложившихся в Подмосковье погодных условиях – нормальное явление и аномалией не считается. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Так он ответил на обращения жителей по поводу активизации змей. Люди интересуются, с чем это связано и не является ли свидетельством экологической аномалии.
Он напомнил, что обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу Московской области. Она встречается в Подмосковье практически везде. А вообще в регионе водится несколько видов пресмыкающихся.
«На фоне жаркой погоды змеи ищут увлажнённые места, а их можно найти вблизи человеческого жилья. Поэтому у многих возникает ощущение нашествия. Беспокоиться не нужно: если близко появилась гадюка, нужно просто обойти её стороной, не приближаясь. Пресмыкающиеся не нападают на человека, если их не провоцировать, и сами стараются скрыться», – пояснил Фирсов.
«Люди часто путают гадюку с безобидным ужом. Различить их очень просто: на голове ужа – характерные желтые «очки». Голова у него округлая, а у гадюки – треугольная», – сказал министр.Как ранее сообщало «Радио 1», герпетолог и змеелов Владислав Старков заявил, что нашествие ужей и гадюк в Москве и Подмосковье вызвано нехваткой пищи в их привычных условиях обитания.
Лора Луганская