В подмосковном Минэкологии рассказали, как опавшие листья влияют на экосистему

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«Во-первых, опавшие листья являются ценным источником питательных веществ для почвы. При естественном процессе разложения они обогащают её органическими материалом, предоставляя растениям и микроорганизмам питательные вещества. Это способствует поддержанию плодородности почвы и здорового роста растений. Во-вторых, многие насекомые, грызуны, амфибии используют опавшую листву в качестве укрытия от холода и хищников. Это помогает им выжить зимой, сохраняя тепло и защищаясь от опасностей», – пояснил Фирсов.Кроме того, по мнению биологов, опавшие листья задерживают влагу и предотвращают быстрое испарение. Это способствует увлажнению почвы и поддержанию водного баланса в экосистеме. Также они служат пищей для различных организмов.
«Некоторые животные – дождевые черви, многоножки и мокрицы – питаются разложившимися листьями, а затем становятся пищей для животных высшего порядка. Таким образом, опавшие листья являются частью пищевой цепи и поддерживают биологическое разнообразие в экосистеме», – отметил министр.По его словам, несмотря на кажущуюся незначительность, опавшие листья являются неотъемлемой частью природного баланса и важным элементом экосистемы.
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