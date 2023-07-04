В подмосковном Минэкологии рассказали, ждать ли этим летом богомолов

Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов
Этим летом в Подмосковье может повториться ситуация с многочисленными случаями обнаружения богомолов. Причина – тёплая погода, сообщили в пресс-службы Минэкологии региона со ссылкой на энтомологов.
Там отметили, что в предыдущие годы на территории Московской области фиксировали подобные случаи. Удивлённые такими встречами жители присылали фото с «южными гостями» в ведомство.
Он пояснил, что обыкновенный богомол не является типичным представителем фауны Подмосковья. В основном этих насекомых можно встретить в южных областях страны. Однако изменения погодных условий – сравнительно тёплые зимы и жаркое лето, а также наличие кормовой базы – способствовали расселению этих насекомых в северные районы.
Энтомологи полагают, что богомолы смогли добраться до Московской области на попутках. Большегрузы, курсирующие с юга в столицу, могли стать для них средством перемещения, хотя сами богомолы умеют отлично летать и преодолевают большие расстояния.
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«Уже не первый год в наше ведомство в летний период поступают обращения жителей и СМИ с просьбами прокомментировать нашествие богомолов. Но это явление нельзя назвать нашествием, так как случаи встречи с насекомыми фиксируют не первый год, и в каких-то районах они единичны», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Энтомологи полагают, что богомолы смогли добраться до Московской области на попутках. Большегрузы, курсирующие с юга в столицу, могли стать для них средством перемещения, хотя сами богомолы умеют отлично летать и преодолевают большие расстояния.
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Лора Луганская