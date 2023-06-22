В подмосковном Минтрансе назвали дороги, где чаще всего превышают скорость

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«Больше всех превышений скоростного режима зафиксировано на Каширском шоссе. В пятёрку скоростных нарушителей входят Старосимферопольское, Можайское, Егорьевское и Пятницкое шоссе», – пояснили в министерстве.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что нарушение скоростного режима вне зависимости от времени года – самое частое из тех, которые регистрируют комплексы фотовидеофиксации в Московской области. Это одна из главных причин ДТП. Водителей попросили быть внимательнее на дорогах и соблюдать разрешённый скоростной режим.
Ранее «Радио 1» сообщало, кто может разгоняться до 130 км/ч на скоростных трассах.