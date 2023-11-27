В подмосковном Минтрансе призвали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада

Ураган и шторм продолжают бушевать на Черноморском побережье. В результате стихии около миллиона человек остались без света и воды. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в российских курортных городах и о том, что известно о разрушениях и пострадавших в результате циклона.