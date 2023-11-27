В подмосковном Минтрансе призвали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада

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В Московской области последствия сильного снегопада устраняют более 1,5 тыс дорожных рабочих и порядка 670 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона
«На особом контроле – работа общественного транспорта. Все автобусы выведены на линию, диспетчеры работают в режиме повышенной готовности», – сообщил зампред правительства – министра транспорта Подмосковья Алексей Гержик.В ведомстве призывает автомобилистов по возможности воздержаться в понедельник от поездок на личном транспорте. Там также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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