В подмосковном Минтрансе раскрыли страшные последствия обгонов в запретных зонах

Фото: Минтранс МО
В министерстве сослались на результаты анализа дорожных аварий
70% погибших при встречных столкновениях на дорогах обгоняли в неположенном месте. Такую статистику привели в подмосковном Минтрансе. Там призвали автомобилистов соблюдать ПДД и не выезжать на встречную полосу в запрещённых для обгона местах.
Обгон запрещён на опасных поворотах, участках с ограниченной видимостью, на перекрёстках, пешеходных переходах, железнодорожных переездах, на мостах, эстакадах, путепроводах и под ними, в тоннеле и на четырёхполосных дорогах.
В министерстве напомнили, что даже перед обгоном автомобиля в разрешённом месте необходимо убедиться, что полоса движения, на которую водитель собирается въехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Также нужно понять, что водитель обгоняемой машины не препятствует этому.
Надо также смотреть в зеркала. Существует так называемая слепая зона, куда могут попасть автомобили и мототранспорт.
Очень опасно, не оценивая ситуацию, обгонять грузовики: времени на манёвр может не хватить, так как впереди уже появится встречный автомобиль.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 97% аварий с мотоциклами в Подмосковье закончились гибелью или травмами участников.
«Последствия аварий, связанных с обгоном, часто оказываются непоправимыми. По результатам анализа дорожных аварий, около 70% погибших при встречных столкновениях обгоняли в неположенном месте», – отметили в министерстве.
В министерстве напомнили, что даже перед обгоном автомобиля в разрешённом месте необходимо убедиться, что полоса движения, на которую водитель собирается въехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Также нужно понять, что водитель обгоняемой машины не препятствует этому.
Надо также смотреть в зеркала. Существует так называемая слепая зона, куда могут попасть автомобили и мототранспорт.
Очень опасно, не оценивая ситуацию, обгонять грузовики: времени на манёвр может не хватить, так как впереди уже появится встречный автомобиль.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 97% аварий с мотоциклами в Подмосковье закончились гибелью или травмами участников.
Лора Луганская