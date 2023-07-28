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В подмосковном МинЖКХ назвали сроки нормализации водоснабжения в Воскресенске

28 июля 2023, 22:42

Фото: МинЖКХ МО

Отключение воды, произошедшее на этой неделе в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск, произошло из-за прорыва магистрального участка сети в результате скачка давления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Сейчас прорыв устранён, холодную воду жителям вернули в полном объёме.

Для повышения надёжности системы водоснабжения в микрорайоне проведут капремонт сетей холодного водоснабжения на ул. Комсомольской, Андреса и Центральной. Работы выполнят в 2023-2024 годах.


Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ГСК «Горняк» до ул. Комсомольской завершат в 2026-2027 годах. Представители министерства будут контролировать все работы в Лопатинском.

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Подмосковные муниципалитеты победили в конкурсе малых городов и исторических поселений
28 июля 2023, 22:11

Фото: Минблаго МО

Три подмосковных города победили на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, ещё два удостоены специальных наград. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Награждение прошло во Владивостоке на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
«По итогам конкурса у Московской области – три победы. Это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В общей сложности мы получили 270 млн рублей грантов на реализацию этих проектов. Две территории, в Истре и Дубне, отдельно отмечены благодарственными письмами», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Представителям Дубны и Истры вручили благодарственные письма министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина. Эти проекты будут заявлены на следующий конкурс, который состоится в следующем году. Они имеют большой шанс на победу.
 
Конкурс малых городов и исторических поселений инициировал президент России Владимир Путин в 2018 году в подмосковной Коломне. В нём участвуют города с численностью населения до 200 тыс человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
 
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#малые города
#конкурс
#благоустройство
#михаил хайкин
#подмосковье
#московская область
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Свыше 20 муниципалитетов Подмосковья вошли в лидеры Индекса IQ городов
28 июля 2023, 21:29

Фото: Минблаго МО

В лидеры Индекса IQ городов за 2022 год попали более 20 подмосковных муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
Итоги расчёта индекса подвели на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» в Уфе.

 Индекс цифровизации IQ городов рассчитывается для более чем 200 городов, участвующих в проекте Минстроя России «Умный город». Рейтинг показывает уровень цифровизации городского хозяйства. Все муниципалитеты поделили на категории: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры. 

Реутов и Домодедово стали лидерами среди больших городов, Ивантеевка – среди административных центров. 

Также в рейтинг попали Химки, Пушкино, Раменское, Жуковский, Орехово-Зуево, Коломна, Электросталь, Подольск, Королёв, Одинцово, Красногорск, Наро-Фоминск, Серпухов, Дубна, Люберцы, Долгопрудный, Мытищи, Щёлково, Ногинск, Сергиев Посад и Балашиха. 

Особых наград удостоились Пушкино, Домодедово, Химки, Раменское, Ивантеевка и Реутов. 

Как отметили в министерстве, подмосковные города пятый год подряд входят в число лидеров по показателю Индекса IQ.

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#московская область
#министерство благоустройства мо
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Россиян предупредили о повышении цен на вина из Европы и США
28 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/joruba

Компания Wine Discovery, занимающаяся розничной продажей алкоголя, предупредила о повышении цен на иностранные вина с 1 августа. Об этом говорится в информационной рассылке для клиентов фирмы.
Подорожание коснётся вин из Европы и США. Их цена поднимется на 25%. Это связано с увеличением импортных пошлин.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в беседе с РБК также сообщил о планирующемся повышении цен. Он заявил, что изменение стоимости, в первую очередь, будет заметно в винах бюджетного сегмента. Так, бутылка, которая стоила 300 рублей, подорожает до 650.

Также он уточнил, что цены будут пересмотрены в течение одного-двух месяцев.

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#вино
#импорт
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К открытию обновлённого лесопарка «Дубровицкий лес» подготовили развлекательную программу
28 июля 2023, 20:38

Фото: Минкульт МО

30 июля в Подольске после благоустройства торжественно откроют лесопарк «Дубровицкий лес», расположенный недалеко от посёлка Дубровицы между реками Пахрой и Десной. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, посетителей ждёт развлекательная программа. 
 
С 10 утра на сцене у входа в парк выступят творческие коллективы городского округа. Посетители смогут сфотографироваться с ростовыми куклами. Весь день в парке будет работать бесплатная полевая кухня.
 
Любителей активного отдыха пригласят на забег на лыжероллерах на 2,5 км и заезд на роликовых коньках на ту же дистанцию. Велосипедисты проедут 5 км, любители скандинавской ходьбы пройдут километровую дистанцию. 
 
В 11:50 зарядку для всех желающих проведет олимпийская чемпионка Юлия Гущина. Юные гости парка смогут присоединиться к игровой программе.
 
В лесопарке будут работать новые павильоны проката, площадка для воркаута и кафе, новые лыжероллерная и лыжная трассы. Подробную программу можно найти на информационных ресурсах парка. 

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#подмосковье
#московская область
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Постановка на воинский учет теперь может проводиться без присутствия призывника
Правительством утверждён новый порядок формирования и направления повесток
28 июля 2023, 20:23

Фото: iStock/scaliger

Правительство утвердило изменения о призыве на военную службу, представленные Минобороны РФ. Теперь постановление на воинский учет и снятие с него можно осуществить без личного присутствия призывника в связи с цифровизацией. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», - говорится в сообщении.
 
Таким образом, постановку на воинский учёт и снятие с него теперь может проводиться без личного присутствия призывника. При этом передавать повестки будут не только лично, но и заказным письмом и в электронной форме. Кроме того, будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан.

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#призывник
#минобороны рф
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Студент из Зимбабве рассказал, чем его удивили жители Санкт-Петербурга
28 июля 2023, 20:06

Фото: istockphoto/David Schaffer

Гость саммита Россия - Африка Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай из Зимбабве, студент медицинского института в Нижнем Новгороде, рассказал, чем его поразили жители Северной столицы.
В беседе с корреспондентом РИА Новости молодой африканец сообщил, что он во второй раз приезжает в Санкт-Петербург. Больше всего его поразила в местных жителях их приветливость и вежливость. Чифамба отметил, что это вовсе не означает, что в других городах люди какие-то злые или нехорошие. Просто они выглядят вечно занятыми и куда-то спешащими, поделился впечатлениями африканский студент. Бывает даже немного страшновато подойти к ним и спросить, например, дорогу или ближайший ресторан.

В Санкт-Петербурге Чифамбу поразило то, что человек, у которого они с друзьями спросили дорогу, не только рассказал им, как быстрее и удобнее пройти к нужному месту, но и предлагал пойти вместе с ними, чтобы гости не заблудились в незнакомом городе. Также по наблюдениям молодого человека петербуржцы улыбаются значительно чаще, чем жители других российских мегаполисов.

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#петербург
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Две чувашские школьницы задержаны по подозрению в мошенничестве
28 июля 2023, 19:44

Фото: istockphoto/blinow61

Правоохранители Чувашии задержали двух 15-летних школьниц. По данным республиканского управления МВД, они принимали участие в мошеннической схеме с мнимым ДТП с участием родственников граждан.
Как выяснили полицейские, ученицы одной из школ Новочебоксарска выполняли курьерские функции в пяти зафиксированных эпизодах мошенничества. Их личности смогли установить сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, изучая записи камер видеонаблюдения по маршруту передвижения подозреваемых, передает ТАСС.

По данным полиции, 20 июля неизвестные позвонили от имени сотрудников ГИБДД 85-летней жительнице Новочебоксарска и убедили пенсионерку, что по вине ее родственницы произошло ДТП, и необходимо передать деньги пострадавшим, чтобы  замять дело. Пожилая женщина передала юным курьерам все свои сбережения в сумме 260 тысяч рублей. В последующие дни мошенники подобным образом обманули еще троих жителей Новочебоксарска преклонного возраста и одну немолодую женщину из Чебоксар, причинив им ущерб на общую сумму более миллиона рублей.

Следователями возбуждены  уголовные дела по факту пяти эпизодов мошенничества.

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Реки Клязьму и Воронок обследовали после обращений жителей Щёлкова
28 июля 2023, 19:43

Фото: МинЖКХ МО

Сотрудники администрации городского округа Щёлково по просьбе жителей обследовали берега рек Клязьма и Воронок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В ходе визуального обследования слива канализационных вод установлено не было. Характерный запах отсутствовал, вода была прозрачной. 
 
Также проведены обследования канализационной насосной станции «Соколовская» и прилегающей территории. Факта слива с этой станции на момент обследований не установлено. Обследование проводилось ежедневно с 21 по 27 июля. Сбоев в работе станции, а также сброса сточных вод не выявлено», – отметили в Министерстве. 
 
Специалисты также исследовали пробы природной воды в реке Клязьма и ручье Воронок. Согласно протоколам, состав поверхностной воды – в пределах нормы.
 
Была проведена очистка реки Воронок и заводи реки Клязьма от посторонних предметов и водной растительности.

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«Царьград»: Дети мигрантов совершают преступления в отношении россиян
28 июля 2023, 19:31

Фото: iStock/andreonegin

Дети мигрантов считают допустимым вести преступную деятельность по отношению к россиянам. Об этом в своём расследовании сообщает «Царьград».
Уровень преступности в Москве и других городах России активно растёт из-за детей мигрантов. Старшее поколение ещё как-то понимает, что они здесь гости и нужно следовать правилам и традициям территории, а вот их дети этого не осознают и ведут себя так, как привыкли на родине.

Московский район Гольяново уже много лет имеет дурную славу. Даже американская газета The Huffington Post назвала его самым опасным, сравнив с цыганским кварталом в болгарском Пловдиве и колумбийской Боготой.

И это всё из-за преступности мигрантов. Недавно произошёл громкий случай. Вооружённая банда мигрантов, в которой были и несовершеннолетние, угрожала местным. Сообщается, что у одного студента даже украли автомобиль. Ими заинтересовались в полиции, расследуется уголовное дело.

Но не всегда всё заканчивается так. Например, в Твери дети мигрантов терроризируют местных школьников-ровесников. Лишь благодаря вмешательству СМИ удалось привлечь к проблеме полицию.

Также «Царьград» уточняет, что подобная ситуация уже была во Франции 30-50 лет назад. Если сейчас не решить миграционную проблему, могут возникнуть ещё более серьёзные трудности.

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#проверки
#уголовное мигранты
#преступность
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