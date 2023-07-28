В подмосковном МинЖКХ назвали сроки нормализации водоснабжения в Воскресенске

Фото: МинЖКХ МО
Отключение воды, произошедшее на этой неделе в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск, произошло из-за прорыва магистрального участка сети в результате скачка давления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Сейчас прорыв устранён, холодную воду жителям вернули в полном объёме.
Для повышения надёжности системы водоснабжения в микрорайоне проведут капремонт сетей холодного водоснабжения на ул. Комсомольской, Андреса и Центральной. Работы выполнят в 2023-2024 годах.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ГСК «Горняк» до ул. Комсомольской завершат в 2026-2027 годах. Представители министерства будут контролировать все работы в Лопатинском.
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Лора Луганская