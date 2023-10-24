В подмосковном Пушкинском проверили работу водопроводной насосной станции

Фото: Телеграм-канал Максима Красноцветова
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов осмотрел водопроводную насосную станцию (ВНС) в поселке Софрино-1. Накануне там завершились пусконаладочные работы после обращения местных жителей.
В рамках реализации Народной программы «Единой России» на станции провели обследование, и на основе его результатов провели необходимые пуско-наладочные мероприятия. Сообщается, что работникам удалось устранить все проблемы. Теперь станция бесперебойно обеспечивает водой около 15 тысяч человек.
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Екатерина Шмакова