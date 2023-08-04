В подмосковном Роспотребнадзоре сравнили арбуз с котом в мешке

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«Мы не знаем, когда и что резали этим ножом на уличном лотке, когда его мыли. Часто нож просто вытирается о полу халата продавца», – сказала Раева.Между тем, по её словам, арбуз – оптимальная влажная и сладкая среда для развития патогенной миклофлоры в случае неправильной обработки и реализации ягоды
«Арбуз – как кот в мешке. Пока мы не разрежем и не попробуем его, мы не знаем, что ждёт нас внутри. А определить на глаз наличие нитратов и пестицидов практически невозможно», – добавила Раева.Перед употреблением арбуз нужно тщательно промыть, желательно с мылом, особенно если есть его будут дети.
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