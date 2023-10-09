В подмосковном транспорте с начала года поймали более 18 тыс безбилетников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Административно-пассажирская инспекция Подмосковья за девять месяцев этого года выявила более 18 тыс безбилетных пассажиров на областных автобусных маршрутах. Это на 3 тыс больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«В прошлом году мы отменили оплату проезда в общественном транспорте наличными. Заплатить за поездку можно бесконтактно любым удобным способом – социальными и банковскими картами, картами «Стрелка» или «Тройка». Последнее позволяет ощутимо сэкономить на проезде. Скидка за каждые 10 поездок составит 7%, а за 50 и более – 35%», – уточнил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Если пассажир не оплатил поездку, приложив карту к валидатору, проезд будет считаться безбилетным. Штраф составит 1 тыс рублей. Кроме того, безбилетный проезд не защищает от последствий возможной аварии во время поездки.
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Лора Луганская