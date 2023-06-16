В подмосковном транспорте в жару раздадут 7,5 тыс литров воды

Фото: Минтранс МО
Акцию поддержали более 70 перевозчиков
В Московской области пассажирам на автобусах, автовокзалах и железнодорожных станциях раздадут более 7,5 тыс литров питьевой воды в Региональные перевозчики делают это с приходом в Подмосковье жаркой погодой.
Прохладную питьевую воду жителям и гостям региона предлагают в утренние и вечерние часы пик. Получить её пассажиры могут на подмосковных станциях Мытищи, Пушкино, Раменское, Подольск, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, на Ленинградском, Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савёловском вокзалах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в лесах Подмосковья ограничили пребывание граждан.
«Минтранс Подмосковья вместе с перевозчиками для комфортного передвижения жителей организовали раздачу бесплатной питьевой воды в общественном транспорте, на остановках, вокзалах, авто- и железнодорожных станциях. Акцию поддержали более 70 перевозчиков общественного транспорта, ЦППК и МТППК. Всего планируется раздать более 7,5 тыс литров воды», – сказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в лесах Подмосковья ограничили пребывание граждан.
Лора Луганская