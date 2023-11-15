В подмосковном ЗАГСе перечислили приметы, связанные с обручальными кольцами

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Обручальное кольцо на свадьбе обязательно должно принадлежать жениху или невесте. Нежелательно использовать для церемонии чужое украшение, даже если оно досталось по наследству, сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области. Там рассказали о приметах, связанных с обручальными кольцами.
«Принято считать, что, использовав чужое кольцо, вы заберёте счастье у предыдущих владельцев или переймёте на себя их судьбу. Собственное кольцо также нельзя никому давать мерить ни до свадьбы, ни после неё. Свадебные кольца желательно покупать в паре и в один день. Это обещает паре долгую и счастливую семейную жизнь», – отметили в управлении.Есть ещё одна интересная примета, связанная с заблаговременной покупкой свадебных колец. Если их купили задолго до свадьбы, нужно положить украшения в пакетик, залить водой и заморозить.
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