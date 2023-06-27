В подмосковной Дубне подписали соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
ВРИП главы Дубны вместе с главой Бавлинского района Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве между муниципальными образованиями
Временно исполняющий обязанности главы Максим Тихомиров подписал соглашение о сотрудничестве между муниципальными образованиями с главой Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Ильясом Гузаировым, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Соглашение подписано для обмена опытом, расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в сфере культуры, спорта и туризма, молодежной политики и других направлений деятельности.
Соглашение подписано для обмена опытом, расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в сфере культуры, спорта и туризма, молодежной политики и других направлений деятельности.
«Уверен, что наши партнерские отношения получат дальнейшее развитие, станут плодотворными, взаимовыгодными и долгосрочными», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров на своей официальной странице Вконтакте.Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Максим Тихомиров выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе и рассказал о планах на новый период. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко