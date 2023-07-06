В подмосковных лагерях в первую смену отдохнули 25 тыс детей

В 109 подмосковных летних оздоровительных лагерях в первую смену отдохнули около 25 тыс детей. Об этом сообщила замминистра социального развития Московской области Вера Марченко на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Главной темой стал ход летней оздоровительной кампании, сообщается на сайте регионального парламента.