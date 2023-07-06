В подмосковных лагерях в первую смену отдохнули 25 тыс детей

Фото: Минсоцразвития МО
В 109 подмосковных летних оздоровительных лагерях в первую смену отдохнули около 25 тыс детей. Об этом сообщила замминистра социального развития Московской области Вера Марченко на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Главной темой стал ход летней оздоровительной кампании, сообщается на сайте регионального парламента.
«Всего на территории области этим летом работает 109 стационарных лагерей. Несмотря на отсутствие кэшбека в этом году, все они востребованы, свободных мест на сегодня нет. За первую смену в стационарных лагерях отдохнули почти 25 тыс ребят», – сказала замминистра.По её словам, в лагерях для детей подготовили насыщенные и интересные программы.
«В этом году мы много внимания уделяем программам. Лагеря работают интересно с точки зрения содержания. Ни одной свободной минутки у ребёнка нет, он всё время занят. Это очень важно», – подчеркнула Марченко.В этом году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва добавилась новая льготная категория – дети участников спецоперации. 3 тыс таких детей отдохнут по бесплатным путёвкам в детском лагере «Литвиново». По словам Марченко, об отдыхе в этом лагере дети отзываются положительно.
«Ребята чувствуют себя там комфортно. Помимо насыщенной программы, с ними по необходимости работают психологи. Этим летом в «Литвинове» предусмотрено шесть смен по 14 дней на 500 мест каждая», – пояснила она.Важный аспект оздоровительной кампании – безопасность пребывания детей в лагерях. Это и противопожарное состояние, и антитеррористическая защищённость, и оказание медицинской помощи.
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Лора Луганская