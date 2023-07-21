В подмосковных лесах по просьбам жителей ликвидировали 333 мусорных навала

Фото: Комлескхоз МО
В подмосковных лесах по обращениям граждан ликвидировано 333 мусорных навала. Этой работой занимались сотрудники Комлесхоза, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«В этом году с 10 апреля в регионе на землях лесного фонда проводится ликвидация навалов мусора. За это время муниципалитеты ликвидировали 333 навала общим объёмом 6117,5 кубометра», - отметил Филимонов.По его словам, уборка полностью завершена в лесах Электрогорска, Серпухова, Королёва, Лосино-Петровского городского округа, Каширы и Шаховской. На особом контроле - работа с обращениями прошлых лет.
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Лора Луганская