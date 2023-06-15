В подмосковных парках открываются новые аттракционы

В подмосковных парках действуют свыше 500 аттракционов для детей и взрослых

В подмосковных парках действуют 544 аттракциона, 285 из которых — для детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Каждый парк Подмосковья уникален. Повышение комфортности парков осуществляется с учетом мнения жителей и исходя из исторических, природных условий. Именно поэтому у нас есть парки для занятий спортом, для тихих прогулок или с инфраструктурой, направленной для самых юных посетителей. Большой популярностью пользуются парки с развлекательной инфраструктурой. Различного рода аттракционами у нас в регионе оборудованы 60 парков — выбор большой, есть где провести выходные всей семьей», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.



Ведомство сообщает, что в период с 5 по 12 июня аттракционы подмосковных парков посетили порядка 34 тысяч человек.

Большей популярностью у гостей пользуются аттракционы в парках Сергиева Посада, Ногинска и Коломны.

В этом году появились новые аттракционы в парке Талалихина в Подольске: аттракцион «Индийская река» и два батута, в парке Мысово округа Долгопрудный открылся ряд новых аттракционов: «Аквадром» и «Автодром», карусель «Лошадка», «Паровозик», «Каноэ-ривер», тир, лабиринт и др.

В 24 парках оборудованы веревочные городки. Кроме того, на парковых территориях для развлечения детей предлагаются надувные батуты, гидродромы, детские игровые лабиринты, лазерные и обычные тиры.

В 40 парках действуют скидки на посещение аттракционов для детей из многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, семей участников боевых действий и СВО. Для получения скидки необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего право на льготу.