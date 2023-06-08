В подмосковных парках проведут тематические мероприятия в День России

В 50 подмосковных парках пройдут мероприятия в честь празднования Дня России

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что в парках Подмосковья пройдут тематические мероприятия для в честь Дня России, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В Котельниках в Кузьминском лесопарке пройдет концерт духового оркестра ДШИ им. В. К. Андреева.





В городском парке Красногорска подготовили концерт в рамках XV Всероссийского фестиваля-конкурса народного искусства «Хранители наследия России».

В Одинцово в парке «Захарово» гости побывают на познавательной программе «История национального костюма».

Шествие с флагом России пройдет в парке «Покровский» Сергиево-Посада.

Для гостей парка «Пегас» Егорьевского округа подготовили фотозону «Мой дом — Россия» и флешмоб «Давай, Россия!».

В Орехово-Зуево парке 30-летия Победы гости смогут поучаствовать в квесте «Путешествие по регионам России», побывать на выступлении духового оркестра и посетить творческие мастерские.

Ранее сообщалось, что в период с начала по конец мая 2023 года в подмосковных парках зафиксировано порядка 7,6 миллионов посетителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

