В подмосковных парках проведут тематические мероприятия в День России

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что в парках Подмосковья пройдут тематические мероприятия для в честь Дня России, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В Котельниках в Кузьминском лесопарке пройдет концерт духового оркестра ДШИ им. В. К. Андреева.
В городском парке Красногорска подготовили концерт в рамках XV Всероссийского фестиваля-конкурса народного искусства «Хранители наследия России».
В Одинцово в парке «Захарово» гости побывают на познавательной программе «История национального костюма».
Шествие с флагом России пройдет в парке «Покровский» Сергиево-Посада.
Для гостей парка «Пегас» Егорьевского округа подготовили фотозону «Мой дом — Россия» и флешмоб «Давай, Россия!».
В Орехово-Зуево парке 30-летия Победы гости смогут поучаствовать в квесте «Путешествие по регионам России», побывать на выступлении духового оркестра и посетить творческие мастерские.
Ранее сообщалось, что в период с начала по конец мая 2023 года в подмосковных парках зафиксировано порядка 7,6 миллионов посетителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.