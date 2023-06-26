В Подмосковье появилась дорожная карта обслуживания газового оборудования жилых домов

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Переход на новый порядок обслуживания произойдет уже в следующем году.
«Будет применен единый стандарт работы и единое окно для жителей по вопросам газовой безопасности», – рассказал Александр Самарин на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.С начала 2024 году внутридомовое газовое оборудование будет обслуживать «Мособлгаз».
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев отметил актуальность темы газовой безопасности в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.