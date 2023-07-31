В Подольске открыли Дубровицкий лесопарк с ‍лыжероллерной трассой

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Как отметил Воробьёв, по программе «Парки в лесу» в регионе уже открыли 17 лесопарков. В этом году готовы четыре из девяти запланированных – Ольгинский в Балашихе, Лобненский, Авангард в Электростали и Дубровицкий лес. Открытия ждут лесопарки в Видном, Фрязине, Истре, Домодедове и Люберцах.
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