В Подольске открыли обновлённый бульвар 65-летия Победы

Фото: Минблаго МО
«Благоустройство бульвара ведём с осени. За это время мы фактически сделали из пустыря современную территорию для отдыха и досуга. Здесь появились детская и спортивная площадки, места для отдыха. Надеемся, что бульвар станет точкой притяжения для жителей», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Неподалёку от бульвара 65-летия Победы расположен военный аэродром «Кузнечики», откуда в годы Великой Отечественной войны отправлялись на боевые задания истребители 177-го авиационного полка. Именно там служил Герой Советского Союза Виктор Талалихин.
На бульваре появилась детская игровая площадка. Для любителей активного отдыха установлена спортплощадка с тренажёрами для воркаута. На бульваре уложили пешеходные дорожки, установили скамьи и урны, оборудовали современное освещение и камеры видеонаблюдения.
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