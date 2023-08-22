В Подольске открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»

Фото: Минблаго МО
В Подольске в День Государственного флага России торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
С 2015 года это почётное звание присваивается населённым пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточённые сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм. Подольску это звание было присвоено 25 апреля прошлого года.
Стела в Подольске представляет собой облицованную красным гранитом колонну квадратного сечения с ромбовидной капителью. Она установлена на подиум из гранита. Верх стелы увенчан фигурами с покрытием из сусального золота, под капителью расположен герб муниципального образования.
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«Всего в Подмосковье – 31 «Населённый пункт воинской доблести». В 19 из них уже установлены памятные стелы. Подольск стал 20-м. На очереди – село Семёновское и деревня Мокрое в Можайском городском округе, Ногинск и Тучково», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Лора Луганская