В Подольске прошли молодежные военно-патриотические сборы.

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
Возраст участников варьировался от 14 до 18 лет.
Юноши научились строевой, тактической, огневой и физической подготовке под руководством профессиональных инструкторов.
«Девять дней пролетели стремительно, уверена, что участникам было интересно, полезно, они смогли узнать много нового и, конечно, приобрести друзей. Сборы прошли уже 4-й раз, и в этом году к нам впервые присоединились ребята из Донбасса — это небольшая, но дружная команда из Луганской народной республики. Будем стараться, чтобы с каждым годом география участников становилась шире», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.В крайний день сборов организаторы подготовили для ребят праздничную программу с посещением выставочных зон, мастер-классами и с торжественным посвящением в юноармейцы. Юноармейцами стали 150 участников военно-патриотических сборов.
Читайте также:
В Белгородской области открылся центр набора на контрактную службу в ВС РФ.
Военный эксперт Дрозденко назвал главные преимущества контрактной службы в армии.
Военный эксперт Шурыгин рассказал о большом пакете льгот для контрактников.