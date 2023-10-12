В Подольске простились с главой муниципалитета Жариковым

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жители Подольска и представители властей Подмосковья простились с главой городского округа Дмитрием Жариковым. В концертном зале состоялась гражданская панихида, отпевание прошло в Троицком кафедральном соборе Подольска. Похоронили Жарикова на Лемешовском кладбище недалеко от города.
«Сегодня простились с Дмитрием Жариковым. Тяжелейшая утрата для всех нас. Мои искренние соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал», – написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.О смерти Жарикова, которому было 47 лет, стало известно 10 октября. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Сообщалось, что глава Подольска не вышел утром из своего дома. Когда его водитель проник в помещение через окно, он обнаружил мужчину, не подававшего признаков жизни. Водитель вызвал скорую помощь, но медики смогли только констатировать смерть.
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Лора Луганская