В Подольске задержали садиста, выбросившего собаку с 11-го этажа

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Житель Подольска выбросил с 11-этажа собственную собаку. Проверку начала полиция, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник, пса доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось.
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Лора Луганская