В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как готовят собак для кинологических расчётов

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Кинологический расчёт – это пара, состоящая из человека, который обучен поисковым методам, и его собаки, которая находит людей. О том, как готовятся подобные добровольческие отряды, специально для «Радио 1» рассказала руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер.
В поисково-спасательных экспедициях могут участвовать рядовые граждане на добровольной основе со своими домашними собаками после прохождения длительного обучения.
Кинологические отряды специализируются на поиске в малолюдных местах: леса, поля и другие сложно проходимые для человека территории. По словам эксперта, добровольцы с собаками находят потерявшихся людей намного быстрее, пеших расчётов (группа людей без поисковых собак).
В домашний условиях обучить собаку не получится. Питомцы должны будут пройти специальное длительное обучение, которые включают еженедельные тренировки в течение всего года. Каждая тренировка занимает от четырёх до шести часов. Среднее время подготовки поисковой собаки для того, чтобы брать её на реальные поисковые задачи — 1-2 года.
Самые подходящие породы, по словам эксперта: все виды овчарок, доберманы, пастушьи собаки, бордер-колли и лабрадоры. Также для поисков не подходят короткошёрстные собаки, которые могут получить порезы из-за высокой травы, брёвен и обжечься крапивой. Кроме того, представитель поискового отряда рассказала о возрастных особенностях отбора собак.
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«Эти люди решили посвятить своё свободное время для обучения, чтобы дальше приносить пользу. Здесь нет критериев по тому, какой породы должна быть собака. Есть разные поисковые специализации и одна из них — это обучение собак искать любого живого человека. У собаки очень хорошее обоняние, это их физиологическая особенность. Есть методы обучения, на которых собака показывает своему проводнику, что где находится чужой человек и будет к нему приводить», – подчеркнула Кеслер.
«Среднее время нахождения на небольшой территории человека пешим расчётом — это приблизительно час, среднее время кинологическим расчётом на той же самой территории, того же самого человека — порядка пяти минут», – подчеркнула эксперт.
В домашний условиях обучить собаку не получится. Питомцы должны будут пройти специальное длительное обучение, которые включают еженедельные тренировки в течение всего года. Каждая тренировка занимает от четырёх до шести часов. Среднее время подготовки поисковой собаки для того, чтобы брать её на реальные поисковые задачи — 1-2 года.
«Имеет значение размер собаки, ее индивидуальные характеристики. Тому же самому шпицу, поскольку это небольшая собака, ей будет очень тяжело передвигаться в лесном массиве. Наши леса достаточно сложны по проходимости. Это часто какие-то буреломы, деревья поваленные. Это не значит, что маленькая собака не сможет научиться, это значит, что в дальнейшем применять её будет сложнее, потому что она будет гораздо быстрее уставать. Аналогичная история с очень крупными собаками. Например, мастиф, ему точно так же будет тяжело передвигаться в таких условиях», – добавила Кеслер.
Самые подходящие породы, по словам эксперта: все виды овчарок, доберманы, пастушьи собаки, бордер-колли и лабрадоры. Также для поисков не подходят короткошёрстные собаки, которые могут получить порезы из-за высокой травы, брёвен и обжечься крапивой. Кроме того, представитель поискового отряда рассказала о возрастных особенностях отбора собак.
«У моей собаки первая тренировка была в 6 недель. Первые тренировки проходят в игривой манере. Мы обучаем собаку и выстраиваем у нее желание играть, самое главное — это мотивация собаки. Мы объясняем, что с чужим человеком можно играть: он кормит, он очень добрый. Если хозяин хочет, чтобы в будущем собака его искала в каких-то незнакомых ей совершенно людей в лесу, то ей нужно объяснить все плюсы того, что чужие люди – очень хорошие», – заключила собеседник «Радио 1».
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Андрей Гаврилов