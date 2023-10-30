В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной из-за забастовки

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Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.
Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев. По данным ассоциации, первое собрание участников уже согласовано с местным руководством рядом с пунктом пропуска Корчова.
Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.
Подобная ситуация уже происходила в мае этого года: грузоперевозчики из Польши решили перекрыть дорогу возле границы с Украиной в Дорохуске на юго-востоке страны. Такая мера связана с протестом против своих конкурентов из Украины. Участники протеста требовали вернуть систему получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена после начала конфликта на территории Украины.
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Екатерина Коршунова