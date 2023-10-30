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В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной из-за забастовки

Укравтопром: в Польше могут перекрыть все пункты пропуска на украинской границе
30 октября 2023, 17:11
Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.
Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев. По данным ассоциации, первое собрание участников уже согласовано с местным руководством рядом с пунктом пропуска Корчова.

Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.


Подобная ситуация уже происходила в мае этого года: грузоперевозчики из Польши решили перекрыть дорогу возле границы с Украиной в Дорохуске на юго-востоке страны. Такая мера связана с протестом против своих конкурентов из Украины. Участники протеста требовали вернуть систему получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена после начала конфликта на территории Украины.

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Российская порноактриса Эльфи откажется от гражданства РФ из-за своих «талантов»
Порноактриса Ева Эльфи откажется от гражданства РФ в пользу грин-карты США
30 октября 2023, 17:46

Фото: iStock/kicsiicsi

Популярная российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) рассказала, что планирует отказаться от российского гражданства в пользу грин-карты США. Об этом Эльфи сообщила в беседе с журналисткой Ириной Шихман*.
Эльфи поделилась, что уже начала процесс изменения гражданства и получения паспорта США. Она рассказала, что на данный момент есть одобрение на грин-карту в США по визе талантов.

«Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо», — пояснила актриса фильмов для взрослых.

По ее словам, Эльфи подавала заявку по визе талантов со своей главной профессией. Она отметила, что если ее грин-карту одобрят, то это станет признаком того, что профессия порноактрисы в Вашингтоне является «нормальной».

Напомним, в прошлом году Эльфи  возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на сайте PornHub.

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4 ноября – День народного единства: куда сходить в Москве, будет ли салют
30 октября 2023, 17:34

Фото: iStock/yulenochekk

4 ноября во всей России отмечается День народного единства. В столице программа праздника особенно насыщенная. В городе проходят концерты, выставки, интерактивы, патриотические мероприятия. Редакция «Радио 1» расскажет, как провести ноябрьские выходные и куда сходить в Москве.

Форум «Россия» на ВДНХ

 
В День народного единства на площадках ВДНХ пройдет форум «Россия», в котором примут участие 89 регионов страны. На мероприятии будет представлена продукция, характеризующая тот или иной регион, привезенная с разных частей России. Мэр Москвы Сергей Собянин прежде сообщал, что для оформления художественной подсветки площадок комплекса, город выделил 20 километров кабеля и 12 трансформаторных подстанций.

Акция «Ночь искусств»


В Москве пройдет акция «Ночь искусств». 4 ноября к мероприятию присоединятся более 100 городских площадок. Начнется мероприятие с театрализованной экскурсии «Поэтический променад». Ее проведут 30 артистов, которые предстанут перед гостями в образе Владимира Маяковского.

В «Театре Эстрады» пройдет музыкальная программа в честь композитора Рахманинова.

Вечером 4 октября в «Новом Манеже» состоится несколько мероприятий. Гости креативного пространства смогут увидеть перфоманс молодых артистов «Манифест», театрализованное шоу «Звуки речи» и литературное чтение «Поэты современности».
Жители и гости столицы смогут посетить показ короткометражных работ сценариста и режиссера Юлии Горбачевской «Головокружение» (о Достоевском) и «Телеграмма» (по мотивам рассказа Паустовского). Увидеть работы можно в кинотеатрах «Салют» и «Искра» сети «Москино».

В усадьбе Воронцово пройдет лекция «Усадебное застолье как искусство». Слушатели узнают о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I.


Парковка в Москве в День народного единства


Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице в День народного единства будет бесплатной. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что 6 ноября в Москве также не будет взиматься плата за парковку автомобилей. Однако 5 ноября за парковку придется платить по воскресному тарифу, т.е. оставить автомобиль платно придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей, пояснил Собянин.


Праздники в ноябре в 2023 году: когда выходные, сколько отдыхать
Праздники в ноябре в 2023 году: когда выходные, сколько отдыхать

Будет ли салют в Москве на 4 ноября 2023 года


День народного единства – важный государственный праздник. 4 ноября салюты запускаются с различных высоких точек столицы. Однако решение о запуске фейерверков принимают городские власти, и в настоящее время такой информации нет. 

Торжественная церемония возложения цветов

 
Во время празднования народного единства, традиционно возлагаются цветы к памятнику Минина и Пожарского на Красной площади. Церемония возложения цветов обычно проходит в торжественной обстановке. Жители и гости столицы смогут принять участие в акции памяти и признательности русским героям, и принести букеты.

Мероприятие на Красной площади


В настоящее время часть Красной площади огорожена забором. Идут подготовительные работы к открытию музея под открытым небом. Об этом сообщает портал «msk1». Однако отмечается, что музей можно будет посетить после праздников, 7 ноября с 10:00 до 20:00.

По предварительным данным, комплекс будет бесплатным. Посетители смогут увидеть технику времен Великой Отечественной войны. Также на Красной площади пройдет парад в честь годовщины Октябрьской революции.

«Ночь искусств – 2023» в музеях Подмосковья


Жители и гости Подмосковья смогут посетить исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» в одноименном поселке Ленинского городского округа. «Ночная экскурсия» начнется в 19:30 и будет бесплатной. Посетителей музея проведут по затемненной экспозиции, а экскурсовод расскажет интересные истории.

4 ноября состоятся лекции, концерты, экскурсии в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее. Гости заповедника познакомятся с выдающимися мастерами-иконописцами, посетят интерактивное занятие, послушают живую музыку.

В городском округе Мытищи, в музее «История танка Т-34» посетителям будут представлены экспозиции боевых машин. С 18:00 до 21:30 гости смогут бесплатно посетить комплекс, после чего остаться на лекцию об инженере Лебеденко.

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Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам
Экс-прокурор Крыма Поклонская сообщила о мошенничестве в сети от ее имени
30 октября 2023, 17:31

Фото: iStock/Pinkypills

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года написала пост в телеграм-канале, в котором предупредила подписчиков о том, что в интернете от ее имени действуют мошенники.
По словам Поклонской, с ее фейкового аккаунта в социальной сети почти год общался американец. Злоумышленникам почти удалось убедить мужчину, что Россия якобы выдала Поклонскую Украине, а для ее освобождения требуется залог в размере ста тысяч долларов.

Примечательно, что гражданин США решил удостовериться в подлинности информации и написал администратору сообщества Поклонской с вопросом. Поклонская отметила, что оценила желание американца помочь.

Ранее сообщалось, что известного барда Наиля Шайдуллина мошенники ограбили на 750 тысяч рублей. Кража произошла с помощью скачанного на телефон музыканта приложения. 

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#аэропорт
#сша
#россия
#дача
#сотрудники
#пропуска
#крым
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Известные порноактеры Оцелот и Эльфи раскрыли свой заработок
30 октября 2023, 17:15

Фото: istock/fabioderby

Порноактер Адам Оцелот рассказал о совместном с супругой, порнозвездой Евой Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова), заработке.
В интервью журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом) на YouTube Адам Оцелот рассказал, что вместе с женой зарабатывают 170 тысяч долларов (15,8 млн рублей) в месяц за съемку. По словам порноактера, раньше он работал юристом и получал примерно 25-30 тысяч рублей в месяц. Нынешний заработок даёт паре возможность путешествовать. 

«С зарплатой 30 тысяч рублей, конечно, это было невозможно», — добавил он.
Эльфи утверждает, что она снимается в порнороликах только со своим супругом. Раньше пара работала с агентом, который предлагал им сниматься с другими актёрами. Это могло в разы увеличить их достаток, но они отказались.

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#семья
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Канадская авиакомпания вынудила инвалида ползком выбираться из самолета
30 октября 2023, 16:19

Фото: iStock/Sitikka

Сотрудники авиакомпании Air Canada сказали инвалиду-колясочнику выбираться из самолета ползком.
Канал CBC сообщает, что 49-летний Родни Ходжинс прилетел с супругой Диной из Ванкувера в Лас-Вегас на празднование первой годовщины свадьбы. Мужчина страдает церебральным параличом и передвигается в инвалидной коляске с электроприводом.
 
По словам Ходжинса, он часто путешествует, и в самолетах бортпроводники помогают ему добраться до места на узкой инвалидной кресле. Но по прилете в Лас-Вегас стюардесса сказала Ходжинсу, что ему нужно покинуть салон самостоятельно.
 
«Как мне добраться до передней части самолета, если я не могу ходить? Если бы мне не нужна была инвалидная коляска, я бы там не сидел»,-сказал мужчина.
Ходжинс сквозь боль ползком преодолел 12 рядов до выхода, а жена шла за ним, держа его ноги. Летный экипаж Air Canada, в их числе два пилота, два бортпроводника и восемь уборщиков, наблюдал за этим, но вмешиваться не стал.
 
Перевозчик объясняет случившееся «серьезным сбоем в обслуживании». Представители компании извинилась и предложили мужчине ваучер на 2 тысячи долларов на следующие поездки.

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#аэропорт
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Психолог Екушевская назвала время умственной активности подростков
30 октября 2023, 16:11

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Психолог Анастасия Екушевская заявила, что пик умственной активности у подростков начинается в 11-12 часов дня.
Именно поэтому, по её словам, подросткам так тяжело учится с 8 утра.

При этом, детям младшего возраста утренние занятия даются легче.

«Пик умственной активности у подростков начинается примерно в 11-12 дня. Поэтому родители должны чётко отслеживать, комфортно ли ребёнку в процессе обучения. Так, если он часто болеет, чувствует себя усталым и жалуется на головные боли, это может значить, что расписание слишком насыщено или не соответствует его биологическим ритмам», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Екушевская.

Также свидетельством тому может стать частое плохое настроение ребёнка и его нежелание идти в школу. О проблемах могут говорить и проблемы сна.

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#расписание
#родители
#подростки
#учёба
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В челябинском посёлке дети учатся на дистанте из-за сломанного автобуса
30 октября 2023, 16:04

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Дети из челябинского поселка Восточный Брединского района 3 недели учатся на дистанте из-за сломанного автобуса.
В Челябинской области следователи проверяют информацию об отсутствии подвоза детей в школу и детский сад. Дети третью неделю учатся дистанционно из-за автобуса, который сломался, сообщает СУ СК РФ региона.
 
Школьники были переведены на дистант в начале октября. Третью неделю дети учатся онлайн, потому что не могут добраться до школы из-за поломки автобуса. В местной администрации утверждают, что автобус находится на ремонте.
 
«Ремонт будет произведен ориентировочно ко второму ноября. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в управление образования Брединского муниципального района», —сказано в сообщении администрации Брединского района, пишет 74.RU.
Делом заинтересовались в региональном СК, началась проверка.

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#челябинск
#дети
#школьники
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В Эстонии ввели карточки для бедных
30 октября 2023, 15:32

Фото: istock/diegograndi

Эстонские власти решили ввести для малоимущих граждан карты для покупки продовольствия с фиксированной суммой в евро.
ERR сообщает, что система продовольственных карточек-новое решение в Европе. В некоторых странах этот метод тестировался, но никто полностью не стал переходить на данную систему. Подчеркнула представитель министерства социальных дел страны Теи Варрак.
 
На карточку малообеспеченным эстонцам будут переводить 30 евро на человека в квартал. Выделенные деньги нужно в указанный период использовать: остаток на следующий квартал не переносится.
 
По продовольственной карте возможно приобрести только продукты питания и предметы первой необходимости.

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#эстония
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#новости
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Квартиру Зеленских в Ялте приобрели за 44,3 миллиона рублей
30 октября 2023, 15:14

Фото: iStock/simpson33

Квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей, соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги.
В 2013 году чета Зеленских приобрела квартиру в жилом комплексе «Император» в ялтинском поселке Ливадия за 164 тысячи долларов. Площадь помещения составляет 119,5 квадратных метров.

В рамках программы по национализации имущества украинских политиков и олигархов, в мае 2023 года квартира перешла в собственность крымского правительства, а уже в начале октября бывшая квартира украинского лидера была выставлена на торги с первоначальной ценой в 24,6 миллиона рублей.

В результате, квартиру получила Ольга Липовецкая. Она предложила за ялтинскую недвижимость наибольшую цену - 44 миллиона 356 тысяч рублей.

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#торги
#квартира
#недвижимость
#владимир зеленский
#крым
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