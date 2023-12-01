В Польше потребовали инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках

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Один из активистов протеста на границе, активист коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Рафал Туманович заявил, сообщил, что польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках без получения разрешений.
По мнению активиста, польские перевозчики заявили о нечестной конкуренции из-за невыгодного соглашения между Европейским союзом и Украиной.
Ранее сообщалось, что мининфраструктуры Украины заявило о договоренности с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто.
Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев.
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Екатерина Коршунова