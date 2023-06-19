В Польше пожаловались на эпидемию «нищих краж»

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В польских продуктовых магазинах увеличилось число краж — Money.pl
В Польше на фоне резкого роста цен увеличилось число краж в продуктовых магазинах. Об этом пишет Money.pl.
В публикации говорится, что представители торговой отрасли жалуются на «нищие кражи». Глава Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич рассказала, что такое явление говорит об обнищании польского общества.
Отмечается, что полиция в 2022 году зарегистрировала на треть больше таких случаев, чем в 2021 году. При этом по сравнению с 2020 годом количество мелких краж увеличилось на 60%.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Польша заблокировала в самолете делегацию из ЮАР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В публикации говорится, что представители торговой отрасли жалуются на «нищие кражи». Глава Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич рассказала, что такое явление говорит об обнищании польского общества.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Польша заблокировала в самолете делегацию из ЮАР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян