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В Польше раскрыли ужасающую правду об украинцах

Социолог Перетяткович заявила о растущем недовольстве поляков беженцами с Украины
25 июля 2023, 02:35

Фото: iStock/Fotofantastika

Социолог Дорота Перетяткович заявила, что из-за возникших проблем после наплыва беженцев отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону.
«После того, как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, причем эти разногласия усиливаются», — цитирует агентство Newseria Business слова собеседницы.

Поляки жалуются на конкуренцию с украинцами за рабочие места, очереди в школы и детские сады, отметила социолог.


«К этому добавился экономический кризис и наводнение польского рынка продуктами с Украины, возникла проблема украинского зерна, имеется обеспокоенность польских фермеров ценами на фрукты и овощи», — добавила Дорота Перетяткович.

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#Польша
#Украина
#беженцы
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Turkstat раскрыл число россиян, получивших ВНЖ в Турции после начала СВО
Turkstat: за 2022 год 99 тысяч россиян получили вид на жительство в Турции
25 июля 2023, 02:58

Фото: iStock/as creative atelier

В 2022 году 99 000 россиян стали обладателями турецкого вида на жительство (ВНЖ), сообщает Турецкий институт статистики (Turkstat).
«В общей сложности в 2022 году турецким ВНЖ стали обладать более 408 000 человек. Из этого числа 99 000 (25%) составляют граждане России», — сообщает газета «Ведомости», опираясь на статистические данные.
Отмечается, что это количество значительно превышает показатель предыдущего года, когда турецкий ВНЖ получили 22 000 россиян.

Наибольшее число российских граждан, по состоянию на 24 июля, проживает в Стамбуле, Анталье и Анкаре. Важно отметить, что россияне лидируют по количеству полученных турецких ВНЖ.

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#Турция
#Россия
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Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России
Эксперт Третьяков: восточные и средиземноморские рестораны – самые прибыльные в России
25 июля 2023, 02:40

Фото: istockphoto/Kiwis

Наиболее доходными для российских ресторанов являются восточная и средиземноморская кухни, заявил соучредитель Stereo People Group и опытный ресторатор Андрей Третьяков в беседе с РИА Новости.
При этом прибыль зависит не только от выбора кухни, но и от наличия напитков в меню, а также от стоимости и доступности ингредиентов, используемых для приготовления блюд.

Третьяков подчеркнул важность правильного экономического планирования и учёта стоимости каждого ингредиента при расчете прибыли заведения.

Кроме того, ресторатор отметил, что существенное значение имеет наличие напитков в меню, поскольку наценка на барные товары может достигать до 600%. В свою очередь, даже кухня с популярными напитками может стать весьма прибыльной.

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#рестораны
#Россия
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Вильфанд: В Москве температура повысится до +27 градусов
Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов
25 июля 2023, 01:29

Фото: Фотобанк Московской области

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве температура воздуха к середине недели поднимется до +27 градусов. Об этом пишут «Известия».
Специалист отметил, что тепло вернется в город в среду или четверг. Он объяснил, что воздушные массы с Балкан поступят в столичный регион и температура воздуха на пять градусов повысится.

«А уж в среду и тем более четверг — еще на 3–4 градуса. Если сегодня температура ниже нормы на 4 градуса, то в четверг она будет выше нормы на 3-3,5 градуса», — цитирует издание слова Вильфанда.

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#Москва
#температура
#жара
#Вильфанд
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На Крымском мосту возобновлено движение авто в направлении Кубани
Телеграм-канал: На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани
25 июля 2023, 00:47

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Крымский мост открыли для движения машин со стороны Крыма, пишет оперативный Телеграм-канал.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено с полуострова в направлении Краснодарского края. Со стороны Тамани движение еще перекрыто», — говорится в публикации.

Ночью 17 июля Киев двумя надводными беспилотниками совершил атаку на Крымский мост. В результате взрыва пострадал ребенок, родители девочки погибли. Взрывом также была повреждена автодорожная часть моста. В тот же день было восстановлено движение поездов по Крымскому мосту. Движение автотранспорта осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь в реверсивном режиме. СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». 

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#Крымский мост
#движение
#автомобили
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«Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава
ОНФ задумал исключить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из состава центрального штаба
24 июля 2023, 23:28

Фото: сайт Кремля

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) намерен исключить из центрального штаба двукратного олимпийского победителя в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, сообщает ТАСС.
В ОНФ уточнили, что собрание центрального штаба движения на особом основании пройдет в заочной форме через вопросное голосование 25 июля.

На повестке дня мероприятия стоит вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.

20 июля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил поддержку Исинбаевой, отметив, что спортивное сообщество слишком жестко отреагировало на ее заявление, не зная всех подробностей ситуации. Он также подчеркнул, что заслуги олимпийской чемпионки нельзя забывать.

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#Исинбаева
#Народный фронт
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Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей
Минтруд России подготовил проект о выплатах родителям детей, пострадавших в СВО
24 июля 2023, 23:20

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект о предоставлении единовременных выплат родителям детей, ставшими жертвами во время специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов регулятивных актов.
Согласно проекту, семьи, у которых дети в возрасте до 18 лет получили ранения или травмы начиная с 24 февраля 2022 года, могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, что выплата предусмотрена на каждого пострадавшего ребенка и не будет влиять на получение других социальных пособий.

В документе указано, что выплата предназначена для семей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, которые граничат с зоной проведения СВО — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

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#выплаты
#СВО
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На 74-м году жизни умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
24 июля 2023, 21:24

Фото: РИА Новости/Константин Ившин

На 74-м году жизни после долгой болезни ушёл из жизни бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Уточняется, что Соловьев был главой региона в период с 2014 по 2017 годы.

«В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев», - говорится в сообщении.

Кроме того, принесло соболезнования родственникам усопшего.

Напомним, в октябре 2020 года Соловьев был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за взятки на 139 миллионов рублей. Однако позже он был освобожден по состоянию здоровья.

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#Удмуртия
#глава
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Учёные рассказали об аномальных погодных условиях в мире
24 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/appledesign

За прошедшую неделю рекордные погодные условия наблюдались по всему миру. «Аргументы недели» собрали данные и подвели итоги.
В Индии в результате стихийных бедствий затопило несколько городов, по улицам плавают крокодилы. В Европе, США и Китае объявлен красный уровень опасности из-за жары. Так в Греции ожидается самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране – 46 градусов по Цельсию. В Германии река Эльба обмелела настолько, что показались «голодные камни» – отметки, которые несколько веков ставили люди, сообщая о засухе и голоде. Продолжать список можно и дальше, но настолько аномальной погоды не наблюдалось уже много десятков лет.

Учёные предупреждают о грядущем продовольственном кризисе, вызванным засухой. Это сильно отразится на экономике многих стран мира, продукты резко поднимутся в цене, уточняет издание «Аргументы недели».

Кроме того, наносят вред природе и люди. В России внесли законопроект, разрешающий вырубать деревья, окружающие озеро Байкал. К счастью, нашлось много противников такого беспредела и принятие закона перенесли до сентября. Учёные из Академии наук России и совет Общественной палаты РФ пытаются противостоять данной ситуации, которая разрушит экосистему крупнейшего озера в мире.

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#погода
#аномалия
#кризис
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Российские школьники завоевали три золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
24 июля 2023, 20:05

Фото: istockphoto/Garsya

Ученики старших классов из российских школ завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной олимпиаде по химии, проходившей в Цюрихе (Швейцария). В состязаниях участвовали 348 старшеклассников из разных стран.
Все четверо членов сборной команды России получили награды. Золотые медали завоевали Никита Перов (11-й класс, Республика Татарстан), Сергей Росляков (11-й класс, Москва) и Вадим Харисов (10-й класс, Республика Башкортостан). Серебряной медали был удостоен Алексей Михеев (10-й класс, Алтайский край), передает ТАСС.

Как рассказали в организационном комитете олимпиады, всего на состязания в Цюрих прибыли 89 делегаций. Соревновались в теоретических знаниях по химии и ставили лабораторные опыты 348 ребят. Следующая, 56-я химическая олимпиада пройдет в июле 2024 года в Саудовской Аравии.

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#олимпиада
#химия
#цюрих
#старшеклассники
#медаль
#Россия
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