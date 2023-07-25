В Польше раскрыли ужасающую правду об украинцах

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Социолог Дорота Перетяткович заявила, что из-за возникших проблем после наплыва беженцев отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону.
«После того, как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, причем эти разногласия усиливаются», — цитирует агентство Newseria Business слова собеседницы.
Поляки жалуются на конкуренцию с украинцами за рабочие места, очереди в школы и детские сады, отметила социолог.
«К этому добавился экономический кризис и наводнение польского рынка продуктами с Украины, возникла проблема украинского зерна, имеется обеспокоенность польских фермеров ценами на фрукты и овощи», — добавила Дорота Перетяткович.
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