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В Польше россиянка помогла азербайджанке родить по аудиосвязи

22 октября 2023, 16:35
Фото: istockphoto/dimarik

Фото: istockphoto/dimarik

Беременную девушку спасла старая дружба из «Твиттера» и аудиосвязь.
Baza пишет, что Татьяна работает акушеркой в Польше. Она говорит на русском и польском. К ней с ложными схватками поступила 20-летняя девушка из Азербайджана. Они и её муж знали только азербайджанский. Татьяна в шутку написала подруге Фидан из Москвы. Сказав, «думала уж тебе звонить как переводчику».

Девушки подружились в интернете. Фидан работала в детской больнице, часто помогала понимать пациентов из Азербайджана и сказала звонить ей в любое время. Так и получилось.


В день родов врачи на польском говорили с Татьяной, а она переводила на русский для Фидан, а Фидан на азербайджанском переводила всё роженице по громкой связи. Из-за двойного обвития пуповиной потребовалось кесарево сечение — Фидан по телефону и акушеры в родильном зале помогли молодой матери справиться.

У новорождённого оказались проблемы с лёгкими. Его немедленно подключили к кислороду. Фидан вместе с неонатологами перевела молодой матери, что с происходит её малышом. После родов Фидан ответила на все вопросы и оставила свой номер, чтобы девушка не чувствовала себя одиноко в чужой стране без языка.

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#польша
#врачи
#роды
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Источник заявил, что Киев использует мощи святых как разменную монету
Basilica: подтвердился план Киева по обмену мощей святых из Лавры на тело Мазепы
22 октября 2023, 16:22

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Подтверждение информации о передаче Украиной Румынии мощей преподобной Феодоры Сихлинской в обмен на останки украинских гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика стало бы свидетельством того, что святыни для киевского режима являются лишь разменной монетой для достижения глубоко чуждых религии и вере целей. Об этом РИА Новости сообщил источник.
Ранее сообщалось, что ковчег с мощами 80 святых, иконой и другими предметами обнаружили украинские пограничники в пункте пропуска «Табак». Все предметы пытался вывезти с Украины молдаванин, якобы по просьбе друга, приуроченной к празднику в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 

В результате неаккуратной транспортировки ковчега мощи выпали из предназначенных им мест. Это в очередной раз доказывает наплевательское отношение киевского правительства к святыням.

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#священник
#церковь
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В Омске девочку, над которой издевались, переведут в другой детский дом
22 октября 2023, 15:55

Фото: iStock/Paul Gorvett

Завтра в Большие Уки, где случился инцидент, приедет проверяющая комиссия
Об этом «Подъёму» рассказала детский омбудсмен Омской области Елизавета Степкина. 

«Создана рабочая группа по проверке учреждения, выезд специалистов и экспертов будет осуществлен завтра. Выводы будут после проверки. Девочка пострадавшая будет переведена в другое учреждение, подведомственное министерству образования Омской области»,- сказала Степкина. 
Несмотря на утверждение  властей, что таких случаев в регионе зафиксировано не было, один из бывших воспитанников Большеуковского дома детства рассказал Газете.ru, что издевательства и физическое насилие там были постоянными. К примеру, ему об голову разбивали тарелку, ломали корзинку с хлебом.

Напомним, в субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин выложил видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» бьют и издеваются над сверстницей. Одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками. Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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#дети
#чп
#происшествие
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Мурал на тему газовой безопасности появился на торце одного из домов в Кашире-3
22 октября 2023, 15:47

Фото: Пресс-служба г.о. Кашира

Мурал на тему газовой безопасности появился на торце одного из домов в Кашире-3. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Сообщается, что мурал выполнен в соответствии с поручением вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, которое было дано во время его визита в Каширу в этом месяце. 

«Все мы помним события в Балашихе, связанные со взрывом бытового газа в одном из многоквартирных домов. Конечно же, это страшные вещи. И не хотелось бы, чтобы они повторялись. Появление мурала на тему газовой безопасности – это напоминание нашим жителям о правилах обращения с голубым топливом», — рассказал первый заместитель главы округа Сергей Кирюхин.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи.

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#балашиха
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В Кашире проходит Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»
22 октября 2023, 15:43

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

Жителям городского округа Кашира предлагают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс лучших практик по управлению многоквартирными домами проводится в рамках реализации партийного проекта «Единой России».

Заявку на участие в конкурсах подали жители каширской деревни Барабаново, а также посёлка Богатищево. Уже сейчас у жителей городского округа есть возможность поддержать земляков, перейдя по этой ссылке - https://moydom.er.ru/.

Принять участие в конкурсе могут все жители Каширы, которые хотят поделиться своим успешным опытом в управлении и облагораживании многоквартирного дома.

Заявку на участие можно подать до 30 ноября, а уже 8 декабря мы узнаем результаты голосования. 

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#конкурс
#дома
#кашира
#подмосковье
#единая россия
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Умерла актриса Лидия Дымова
22 октября 2023, 15:39

Фото: istock/SergeyPankratov

Советская и российская актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова скончалась в возрасте 87 лет.
О смерти актрисы сообщили в Управлении культуры Сызрани. Лидия Дымова умерла 21 октября. Причина смерти не сообщается. Прощание с Дымовой пройдёт 23 октября в Сызранском Драматическом театре
 
Лидия Дымова служила в Гомельском драматическом театре, Красноярском краевом драматическом театре, Алма-Атинском ТЮЗе, а также Сызранском драматическом театре.
 
Артистка выступала в Кремле. Исполняла главные роли во многих постановках, в том числе в «Антигоне», «Чайке», «Трёх сестрах», «С любимыми не расставайтесь».
 
Людмила Дымова является матерью заслуженной артистки РФ Татьяны Дымовой.

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#актриса
#новости
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Итальянского врача оштрафовали на €27 000 из-за переработок в пандемию
22 октября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/PatrikSlezak

За время коронавирусных ограничений в отделении врача спасли более 8 000 пациентов с COVID-19.
Врача, который работал в одной из больниц итальянского Бари, оштрафовали на 27 тысяч евро. Он перерабатывал во время пандемии, пишет газета La Stampa в воскресенье, 22 октября.
 
Некоторые коллеги медика тоже получили штрафы в размере 10 тысяч евро. Сам Вито Прокаччи рассказал газете, что 2 года практически не виделся с близкими и жил в больнице, опасаясь заразить родственников.
 
«Я почувствовал, что меня предала страна, которая раньше называла героем», – рассказывает врач.
В контрольном ведомстве объяснили, что проверка была организована после жалоб независимых профсоюзных ассоциаций на врачей, которые накопили  много часов переработки и не соблюдали смены.

Обращение врачей поступило на имя итальянского президента Серджо Маттареллы. После чего штрафные санкции приостановили.
При этом профессиональные объединения в Италии, а также медучреждения жалуются на дефицит кадров. Врачи и медсестры в массовом порядке уходят из медицины из-за тяжелых условий труда, длительных смен и низких зарплат.

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#медицина
#врач
#италия
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Глава Каширы Шувалов побывал на новой подстанции скорой медицинской помощи
22 октября 2023, 15:16

Фото: iStock/Motortion

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал на Каширской подстанции скорой медицинской помощи, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В апреле 2023 года в Кашире открылось новое здание подстанции скорой помощи, которое заменило старое, расположенное в Кашире-2. 

В новом здании организовали комфортную мебель, кабинеты для врачей, а также душевые комнаты и столовую. Помимо этого, на новой территории устроили ремонтную базу с мойкой автотранспорта и стоянку для автомобилей скорой помощи. 

Медицинские сотрудники получили от государства еще один подарок - автомобиль «ГАЗель». 

«За три года автопарк подразделения пополнился 8 новыми единицами техники. Сейчас наша подстанция ожидает поступления еще одной единицы. Машины оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам. Это очень важно, ведь от этого зависит спасение жизней всех пациентов скорой помощи», - прокомментировал ситуацию Шувалов. 

Отмечается, что за сутки каширские медицинские работники скорой помощи совершают порядка 70-80 выездов.

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#скорая помощь
#михаил шувалов
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Стало известно, когда в европейской части России наступит зима
В европейской части РФ в октябре наступило предзимье
22 октября 2023, 15:10

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Пока в европейской части установилось предзимье, а синоптическая зима ожидается в середине декабря.
Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
 
Из-за предзимья жителей европейской части России ждёт неустойчивая погода.
 
«Частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — сообщил Роман Вильфанд.
Зима придёт в середине декабря. В это время погода будет устойчивой и менее облачной.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в столичном регионе резко похолодает. Температура упадёт до минус 4-6 градусов в ночные часы, днём в Москве ожидается 2… 4 градуса, по области от 0 до 5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такие температуры ниже климатической нормы, а погода характерна скорее для ноября месяца. Ожидаются мокрый снег, дождь и до двух градусов ниже нуля. В Московской области будут условия для формирования гололедицы, уточнил Вильфанд.

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В Кашире с начала года собрали более 330 тонн земляники
22 октября 2023, 15:05

Фото: iStock/AlexKazachok2

В тепличном комплексе Каширы с начала года собрали более 330 тонн земляники, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Традиционно, сбор ягоды начинается с середины июня, но тепличный комплекс ООО «Агрокультура Групп» ведёт сборы урожая круглый год.

С начала 2023 года каширяне собрали более 331,9 тонн земляники. При этом, сотрудники комплекса ведут не прекращающуюся работу по увеличению сбора урожая. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также отметил эффективность и важность работы «Агрокультура Групп», особенно важную в контексте курса импортозамещения. 

ООО «Агрокультура Групп» в Кашире является одним из ведущих производителей овощей закрытого грунта в центральном федеральном округе.

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