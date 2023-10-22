В Польше россиянка помогла азербайджанке родить по аудиосвязи

Фото: istockphoto/dimarik
Беременную девушку спасла старая дружба из «Твиттера» и аудиосвязь.
Baza пишет, что Татьяна работает акушеркой в Польше. Она говорит на русском и польском. К ней с ложными схватками поступила 20-летняя девушка из Азербайджана. Они и её муж знали только азербайджанский. Татьяна в шутку написала подруге Фидан из Москвы. Сказав, «думала уж тебе звонить как переводчику».
Девушки подружились в интернете. Фидан работала в детской больнице, часто помогала понимать пациентов из Азербайджана и сказала звонить ей в любое время. Так и получилось.
В день родов врачи на польском говорили с Татьяной, а она переводила на русский для Фидан, а Фидан на азербайджанском переводила всё роженице по громкой связи. Из-за двойного обвития пуповиной потребовалось кесарево сечение — Фидан по телефону и акушеры в родильном зале помогли молодой матери справиться.
У новорождённого оказались проблемы с лёгкими. Его немедленно подключили к кислороду. Фидан вместе с неонатологами перевела молодой матери, что с происходит её малышом. После родов Фидан ответила на все вопросы и оставила свой номер, чтобы девушка не чувствовала себя одиноко в чужой стране без языка.
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Девушки подружились в интернете. Фидан работала в детской больнице, часто помогала понимать пациентов из Азербайджана и сказала звонить ей в любое время. Так и получилось.
У новорождённого оказались проблемы с лёгкими. Его немедленно подключили к кислороду. Фидан вместе с неонатологами перевела молодой матери, что с происходит её малышом. После родов Фидан ответила на все вопросы и оставила свой номер, чтобы девушка не чувствовала себя одиноко в чужой стране без языка.
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Мария Фирсова