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Отмечается, что доля желающих помогать беженцам из Украины сократилась до 42%.
«Поляки по-прежнему хотят помогать украинцам, но в гораздо меньших масштабах, чем сразу после начала военного конфликта», — говорится в материале учебного учреждения.
Ранее сообщалось, что конфликт на Украине помог Польше выглядеть демократической страной в глазах западных стран.
Правящая партия республики в политической борьбе использует откровенную ложь, очернение оппонентов и прослушку. При этом поддержка Киева представляет для польской партии возможность укрепить влияние, несмотря на заоблачную инфляцию и правительственные скандалы