В Польше задержали планировавшего теракт 18-летнего исламиста

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Юноша поддерживал связь с организацией «Исламское государство»* и намеревался взорвать госучреждение. В польских спецслужбах сообщили о том, что он действовал по заданию группировки. В ходе проведения разыскных мероприятий, в доме подозреваемого были найдены и изъяты средства для изготовления пояса смертника.
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*ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка