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В Полтавской области Украины произошел взрыв на магистральном газопроводе

26 сентября 2023, 14:58
Фото: istockphoto/SimoneN

Фото: istockphoto/SimoneN

В Лубенском районе на западе Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

В своем телеграм-канале чиновник сообщил, что по предварительным данным причиной взрыва стала частичная разгерметизация на газопроводе. На месте работают экстренные службы, принимаются меры по восстановлению целостности газовой магистрали. Вокруг места взрыва на значительной территории полностью выгорела трава. Также Лунин добавил, что в настоящее время выгорают остатки газа, находящиеся вне газопровода из-за утечки.

За несколько минут глава ОВА писал о воздушной тревоге в регионе, которая позже была отменена. Через час воздушная тревога была снова объявлена в нескольких областях Украины, включая Полтавскую.

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#газопровод
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Три школы Долгопрудного вошли в число лучших в России
26 сентября 2023, 14:58

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Три учебных заведения Долгопрудного вошли в рейтинг лучших школ России по показателю конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составило агентство RAEX. Учитывалось число школьников, поступивших в лучшие вузы страны, сообщило вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Всего в рейтинг вошли 23 школы из Подмосковья. Самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Как и в прошлом году, он расположился на втором месте. Среди лучших школ также физико-математический лицей №5 в Долгопрудном (10-е место), Королёвский лицей научно-инженерного профиля и Гимназия имени Е.М. Примакова (189-е место)», – перечислила Каклюгина. 
Первое место в рейтинге занимает Школа им. А. Н. Колмогорова.

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#образование
#подмосковье
#московская область
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Некачественная услуга в салоне красоты: как вернуть деньги
26 сентября 2023, 14:55

Фото: istock/Velishchuk

С разочарованием из-за некачественно оказанных услуг может столкнуться каждый посетитель салона красоты. Испорченные окрашиванием волосы или одежда, неудачная стрижка или отсутствие эффекта от процедур - ситуации, в которых важно отстоять свои права. Редакция «Радио 1» расскажет, как вернуть деньги за некачественно оказанную услугу и что делать, если руководство салона красоты отказывается возместить ущерб.

Навязывание дополнительных платных услуг


Мастера салонов красоты нацелены на то, чтобы побольше заработать, однако позволять им это сделать «нечестным» способом не стоит. Перед тем, как оказать услугу, специалист должен заранее обговорить ее с клиентом и обсудить стоимость. Оказывать дополнительные услуги заказчику без его согласия исполнитель не вправе. Соответствующая норма закреплена законодательством в пункте 3 ст. 33 Закона «О защите прав потребителей». 
Если ситуация с дополнительно оказанной услугой уже произошла, у администратора салона необходимо попросить чек, в котором стоимость за все услуги будет перечислена отдельно. Затем следует озвучить отказ расплачиваться за процедуру, которая ранее согласована не была. Если потребуется, можно оформить письменный отказ на имя руководителя студии.

В салоне красоты испортили волосы


О возможных рисках мастер должен предупреждать клиента заранее. Специалисту необходимо рассказать посетителю о составе красителей или иных продуктов, с которыми он будет работать при окрашивании. Если речь идет о стрижке, то заранее следует обсудить длину и прическу. Если в результате окрашивания или стрижки волосы оказались испорчены, посетитель вправе не оплачивать некачественно оказанную услугу. Соответствующее заявление следует написать на имя руководителя организации. Право потребителя закреплено в ст. 29 Закона «О защите прав потребителей». 

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Неэффективные процедуры


Требование вернуть деньги за услугу будет законным, если исполнитель уверял в ее эффективности, а ожидаемого результата процедура не принесла. Деньги можно вернуть на основании п. 2 ст. 12 Закона «О защите прав потребителей», который гласит о том, что исполнитель должен предоставить клиенту полную и достоверную информацию об услуге, за которую несет ответственность. Претензию также нужно направить на имя директора салона, отметив, что процедура оказалась бесполезной, несмотря на заверения мастера. 

Испортили одежду в салоне красоты

 
Статья 14 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает возмещение ущерба потребителю в полном объеме вследствие недостатков товара, а также работы или услуги. Если в результате окрашивания или иных процедур в салоне красоты, была испорчена одежда, посетитель вправе потребовать возмещение ущерба от руководства студии.


Салон не вернул деньги за услугу 


Если конфликт не удалось урегулировать в салоне красоты и руководство организации отказывается возвращать деньги, следует обратиться в Роспотребнадзор. Перед жалобой в ведомство нужно собрать доказательства, которыми могут стать фото испорченных волос, ногтей, кожи и т.д. Также необходимо приложить чек об оказанной услуге. Для разрешения ситуации будет не лишним приложить письменный отказ директора салона вернуть деньги. Его можно получить, отправив заказное письмо на юридический адрес студии, в котором изложено требование о возврате  денег. На направленное обращение, руководство салона красоты обязано ответить в письменном виде. 
 

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#роспотребнадзор
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#одежда
#услуги
#заявление
#право
#волосы
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Командующий ЧФ присутствовал на коллегии Минобороны после слухов о его гибели
26 сентября 2023, 14:44

Фото: istock / alexnikit1981

Виктор Соколов, Командующий Черноморским флотом, принял участие в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Встреча состоялась 26 сентября. Военачальник был замечен на видео, которое опубликовало Минобороны.

За записи видно, что встреча проводится в режиме конференции по видеосвязи. Участниками заседания стали высокопоставленные офицеры, среди них был и командующий Черноморским Флотом. 

Напомним, что ранее появились слухи о гибели командующего ЧФ после удара украинской армии по штабу Черноморского флота.

Также, в ходе конференции, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 17 тыс. военных. Кроме того, по мнению Шойгу, союзники Украины в Лице Запада подталкивает Украину к самоуничтожению своими поставками оружия и техники.

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#встреча
#минобороны
#флот
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Россиян призвали носить маски в общественных местах
Вирусолог Малинникова призвала россиян носить маски в общественных местах
26 сентября 2023, 14:43

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Обязательный масочный режим введён с 25 сентября для подмосковных медиков. Введение масок связано с ростом числа заболеваний ОРВИ, а также COVID-19. Ранее масочный режим для медиков объявили в других российских регионах.
Однако завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова призвала не переживать по поводу возвращения масок. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что дополнительные меры безопасности в медучреждениях вводятся каждый год из-за подъёма заболеваемости.
«У нас каждый год в этот сезон и ношение масок, и для медицинских работников определённые условия, и мобилизация дополнительных коек. Это нужно для того, чтобы быстро и эффективно бороться с инфекцией», — сказала специалист.
Малинникова подчеркнула, что повсеместное введение масочного режима будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Однако собеседница призвала россиян носить маски уже сейчас.
«Носить маски в этот период рекомендовано. Особенно, если вы собираетесь находиться в месте массового скопления людей, например, в транспорте. Маска показала свою эффективность, она снижает дозу инфицирования. Я считаю, что это должно быть такой же привычкой, как мыть руки после туалета», — ометила вирусолог.
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#вирусолог
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#орви
#масочный режим
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Ремонт моста через станцию в Воскресенске завершат в мае будущего года
26 сентября 2023, 14:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ремонт моста через железнодорожную станцию в Воскресенске планируют полностью закончить в мае 2024 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрея Воробьёва во время встречи с жителями городского округа.
Одна из жительниц по имени Елена поинтересовалась, когда завершится ремонт, поскольку сейчас из-за работ образуются пробки. 

В ходе общения жители поблагодарили за фонтан около ледового дворца, который реконструируют в следующем году.
«Нас «Химик» порадовал в этом году. Все, кто приходят в ледовый дворец или рядом гуляют, знают, что фонтан – это визитная карточка. Но он устарел так же, как сети в микрорайоне Лопатинский. И наша задача – облагородить его. Это будет наш подарок тем, кто ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, ну и, конечно, тренерам», – отметил губернатор. 
Также в ноябре в микрорайоне Фетровая фабрика откроют после благоустройства Сквер Победы. Жители рассказали Воробьёву, что очень этого ждут.

Ранее Воробьёв проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский и обсудил с местными жителями планы по модернизации системы теплоснабжения в округе. 
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#воскресенск
#железная дорога
#станция
#мост
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Глава Каширы Шувалов поздравил с 95-летним юбилеем ветерана труда
26 сентября 2023, 14:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов создравил с 95-летим уважаемого каширянина, Феодосия Фёдоровича Суховского.
Феодосий Суховский — труженик тыла и ветеран труда, он также многое время занимал должность начальника Каширской госавтоинспекции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В качестве подарка глава муниципалитета вручил ветерану поздравительный адрес Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подарок.
«Феодосий Фёдорович, у Вас большая дружная семья, есть внуки, правнуки. И это самое главное. Примите искренние поздравления! Здоровья Вам и долгих лет жизни!», — сказал в своём поздравительном слове глава Каширы Михаил Шувалов.

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#кашира
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Киберэксперт Курочкин: «Есть способы пользования WhatsApp* на старых версиях»
26 сентября 2023, 14:42

Фото: istockphoto.com/mapo

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин заявил, что WhatsApp* не перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android, поскольку есть альтернативные способы использования приложения.
«Что касается Android, я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp* на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp*», — пояснил в беседе с RT Курочкин.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ и Роскомнадзор предупредили мессенджер WhatsApp* о возможной блокировке. После этого представители WA* отказались запускать в России функцию каналов WA Channels.

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* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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#роскомнадзор
#рф
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В Воскресенске построят и реконструируют 16 объектов теплоснабжения
26 сентября 2023, 14:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воскресенск готов к отопительному сезону на 98%. Об этом стало известно во время поездки в городской округ губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский и обсудил с местными жителями планы по модернизации системы теплоснабжения в округе.
«Воскресенск входит в число приоритетных территорий, где идёт активная замена инженерных коммуникаций. Котельная и сети здесь были построены 70 лет назад, их износ превышает 80%. Жителям, особенно в зимний период, было доставлено серьёзное беспокойство. Да и в межсезонье были перебои с горячей водой. Поэтому я здесь сегодня, чтобы проконтролировать строительство и запустить к отопительному сезону эту котельную раньше срока. Пока работает старая, но на свежих сетях. А к концу года запустим в Воскресенске вторую котельную», – пояснил Воробьёв
Он поблагодарил Газпром, с которым реализуется большая программа на 69 млрд рублей. По словам губернатора, Клин, Сергиев Посад, Воскресенск, Солнечногорск, Серпухов, Пушкинский городской округ и Химки – семь самых «кричащих» территорий, которые сегодня модернизируются.
 
Строящуюся котельную в Лопатинском планируют сдать раньше срока – в IV квартале текущего года. Она будет подавать тепло в 126 многоквартирных домов.
«Мы зиму тяжело переживали минувшую зиму. Были ужасные перебои с подачей тепла, грелись и мылись с обогревателями и котлами. Вся надежда – на эту котельную. Обещали, что тепло станет держаться стабильно», – поделилась жительница Лопатинского Елена Дулгер.
Кроме того, в микрорайоне идет реконструкция теплосетей. Уже привели в порядок 1,4 км. 
«Мы реализуем концессионное соглашение в городском округе Воскресенск. Приступили в 2022 году. В микрорайоне Лопатинский ведём модернизацию теплосетей. Общая протяжённость трассы – 2,3 км. Сейчас выполнено 50% работ. Завершим их к концу декабря», – заявил представитель «Газпром Теплоэнерго МО» Дмитрий Александров
Всего за два года в городском округе построят четыре блочно-модульные котельные и модернизируют две. Реконструируют 10 участков теплосетей протяжённостью более 9 км. В 2023-м запустят 10 объектов. Перемены коснутся около 50 тыс жителей.
 
Воробьёв поблагодарил жителей за терпение, поскольку замена сетей – это всегда неудобства. Он пообещал, что благоустройство дворов, где проводятся работы, будет проведено весной.

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#московская область
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#теплоснабжение
#котельная
#теплотрасса
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Психолог назвала неожиданные причины профессионального выгорания
Психолог Сальникова объяснила, как предотвратить выгорание на работе
26 сентября 2023, 14:20

Фото: IStock/zsv3207

Среди россиян 45% сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% испытывают его прямо сейчас, показал опрос. Согласно исследованию, чаще с проблема возникает у работников сфер образования, финансов и государственного управления. Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала «Радио 1», что выгоранию чаще подвержены люди, склонные к контролю, завышенным требованиям к себе и работе на результат.
По словам психолога, выгорание не зависит от уровня загруженности или работы на нелюбимом месте. Психолог отметила, что чаще с эмоциональным выгоранием сталкиваются представители профессий, которые работают с людьми. В этом случае на сотрудников ложится ответственность, которую они не могут вынести.
«Врачи, учителя или руководители коллективов чаще сталкиваются с выгоранием, потому что у них слишком большая ответственность за результат, они пытаются этот результат контролировать. Но это невозможно, потому что все они контактируют с другим субъектом отношений. То есть врачи могут сделать всё, что от них зависит, но есть пациент, от реакции или поведения которого тоже зависит результат. Также результат зависит и от стихийных бедствий, политической ситуации и так далее», — сказала Дарья Сальникова.
Собеседница отметила, что второй причиной выгорания считается страх совершать ошибки. Она отметила, что многие люди не могут допустить недочётов в работе, так как считают это недопустимым для профессионала.  
«У нас пошла тенденция, что мы учим детей ошибаться в школе, просматривать свои результаты, работать над ошибками, вставать и идти дальше. И это помогает нашим детям расти. Но почему-то себе ошибаться мы запрещаем в работе. И это ложное убеждение, что если я ошибусь, то я не профессионал, оно приводит к тому, что самооценка падает, появляется стресс, депрессия, эмоциональное выгорание», — сказала психолог.
Специалист рекомендовала относиться к работе как к эксперименту, не требовать от себя многого и быть готовым к разным результатам. В противном случае эмоциональное выгорание может привести к депрессии и другим заболеваниям.
«Эмоционально выгорание – это звоночек того, что нужно обратить внимание на своё ментальное здоровье. От эмоционального выгорания случается длительный стресс, потом случаются панические атаки, и всё это может привести к депрессии и к некоторым другим ментальным заболеваниям, — заметила Дарья Сальникова. — Если вы чувствуете, что на физиологическом уровне совершаете ошибки, у вас бессонница или, наоборот, вы много спите, вы можете путать право и лево, значит, на здоровье нужно обратить внимание».
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