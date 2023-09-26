В Полтавской области Украины произошел взрыв на магистральном газопроводе

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В Лубенском районе на западе Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.
За несколько минут глава ОВА писал о воздушной тревоге в регионе, которая позже была отменена. Через час воздушная тревога была снова объявлена в нескольких областях Украины, включая Полтавскую.
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