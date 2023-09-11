В понедельник утром подмосковные дороги загружены на 4 балла

Комитет лесного хозяйства Московской области прогнозирует повышенную пожарную опасность на землях лесного фонда Подмосковья в ближайшее время.

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что в период с 8 по 10 сентября на землях лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

В понедельник, 11 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

Во вторник, 12 сентября на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В среду, 13 сентября на большей части территории подмосковного региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс, в Бородинском, Волоколамском, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

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