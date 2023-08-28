В понедельник утром подмосковные дороги загружены всего на 3 балла

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».
Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о сезонном увеличении количества транспорта на дорогах.
Сенатор Афанасьева высказалась за полный запрет электросамокатов в городе.Подмосковным учащимся напомнили активировать льготную карту «Стрелка».