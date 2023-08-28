В понедельник утром подмосковные дороги загружены всего на 3 балла

В понедельник утром, 28 августа, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 920 тысяч автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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