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В понедельник утром утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

24 июля 2023, 09:18

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 24 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 937 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение в Подмосковье пройдёт дождь, местами сильный. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Центробанк отметил рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
24 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Butsaya

Специалисты Центробанка (ЦБ РФ) фиксируют в последнее время рост в России числа финансовых пирамид, маскирующихся под экономические онлайн-игры. Эксперты считают, что ущерб от их деятельности только за первое полугодие 2023 года может достигать 5-6 миллионов долларов.
Недобросовестные финансисты заманивают пользователей быстрой возможностью заработать приличные деньги, приняв участие в компьютерной игре — симуляторе бизнеса. Действуют они по принципу «заплати и получи возможность выиграть», передают «Известия». Отличительной особенностью таких игр является отсутствие соревновательного элемента. Мошенники активно пользуются заинтересованностью россиян в получении дополнительного заработка.

ЦБ России совершенствует систему наблюдения для обнаружения финансовых пирамид, большинство из которых работают в интернете. Более 98% мошеннических интернет-схем выявляются через три-пять дней после начала их продвижения в социальных сетях. Большинство пирамид — э то анонимные проекты с коротким сроком жизни и незначительным числом участников. Игроки верят, что после заработка виртуальных денег они смогут вывести их на реальный счет. Но, как только поток новых пользователей и средств иссякает, игра закрывается и вывести вложенные и заработанные в симуляторе средства не представляется возможным.

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#финансовая пирамида
#центробанк
#игра
#симулятор
#средства
#деньги
#интернет
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Топ-5 самых популярных современных гаданий
24 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/HappyNati

Гадания – это старинная традиция, которая привлекает людей со всех уголков мира. Отгадывание судьбы и предсказание будущего всегда интересовало человечество, и по сей день они не теряют своей популярности. Существует множество различных видов гаданий. В честь дня заглядывания в будущее, который отмечен в календаре 24 июля, «Радио 1» сделало подборку самых популярных гаданий.

Таро: как правильно гадать

Это вид гадания с помощью карт, которые имеют свои собственные символы и значения. Всего в колоде Таро 78 карт. Считается, что каждая из них открывает человеку путь к пониманию прошлого, настоящего и будущего. Так, например, одни и те же карты могут быть прочитаны по-разному в зависимости от запроса гадающего.

Гадание на кофейной гуще

Этот вид гадания популярен во многих странах. О нём знают даже те, кто никогда не прибегал к гаданию. Всё потому, что такой формат заглядывания в будущее очень любят использовать в фильмах и книгах. Этот приём, например, использовали в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана». Согласно правилам, гадающий наливает кофе и оставляет на дне чашки кофейную гущу. Затем, исходя из узоров и символов, которые образуются в гуще, человек делает предсказания и отвечает на вопросы.

Гадание на руке

Хиромантия, также известная как чтение или гадание по руке, практикуется во всём мире. Она берёт своё начало из индийской астрологии и цыганских гаданий и предсказывает будущее человека или его характер по линиям руки. Специалисты утверждают, что черты на ладони могут раскрыть характер человека и предсказать некоторые события в его жизни.

Гадание на рунах

Руны – это древние скандинавские символы, которые использовались для предсказания будущего. По легенде, гадание на рунах позволяет обратиться к мудрости предков и получить ответы на вопросы, которые волнуют человека. Однако сегодня последователи скандинавских традиций считают, что гадать на рунах нельзя. По их мнению, так как руны изначально использовались лишь для практической магии, они могут быть опасными в руках неопытных людей.

Гадание на свечах: несколько способов

Гадание на свечах относят к одному из самых древних гаданий. Оно основано на наблюдении за пламенем свечи и его поведением. Пламя может изменять свою высоту, двигаться в разные стороны и производить звуки, которые могут быть интерпретированы как знаки и предсказания.

Также есть версии гадания, где нужно растопить свечу, а затем вылить получившийся жидкий воск в воду. То изображение, которое получилось, и станет ответом на ваш вопрос.

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#гадания
#таро
#магия
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Эксперт Дайнеко: Пенсию по старости могут не назначить из-за недостаточного трудового стажа
24 июля 2023, 08:25

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Пенсию по старости могут не назначить из-за маленького трудового стажа или недостатка пенсионных баллов. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ министерства финансов России Ольга Дайнеко.
В беседе с изданием URA.RU специалист отметила, что ситуацию можно исправить несколькими способами. Например, доработать недостающее до стажа время. Кроме того, можно «докупить» пенсионные баллы, которых не хватает. Это означает самостоятельное перечисление страховых пенсионных взносов.

Эксперт уточнила, что приобрести можно только обычный страховой стаж. Специальный «северный» стаж получить путем самостоятельного перечисления взносов не получится. Лучше заранее проверить имеющееся количество пенсионных баллов и отработанного стажа, потому что оплатить можно только один год, отметила Ольга Дайнеко. В нынешнем году минимальная сумма взноса для покупки одного года стажа составляет 42 878,88 рубля, что даст получение 1,02 пенсионного балла. Максимальная — 343 031,04 рубля (8,13 балла). Добровольные взносы можно внести только за текущий год.

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#пенсия
#стаж
#взнос
#баллы
#покупка
#эксперт
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«Известия»: Молодые российские врачи уходят из профессии из-за нехватки опыта
24 июля 2023, 07:21

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Из-за недостатка практического опыта и недостаточного представления о работе врача или медсестры многие молодые специалисты покидают профессию уже после нескольких первых лет работы. Об этом 24 июля пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко на недавнем пленарном заседании Госдумы рассказал депутатам, что в минувшем году количество поступивших на специалитет в медвузах РФ увеличилось на 26%, а на субординатуру для узких специалистов — и вовсе на 95%.

В текущем году ситуация формально выглядит еще лучше: более 33 000 человек (24 тыс. из которых придут в рамках целевого набора) планируют поступить в медицинские вузы России, а более 20 тысяч (14 тысяч — целевой набор) в ординатуру, заявляет директор департамента медобразования и кадровой политики Минздрава РФ Людмила Летникова.

Однако, несмотря на такие цифры, кадровый вопрос и привлечение персонала все равно остаются едва ли не самым болезненным вопросом российского здравоохранения.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что современные выпускники зачастую совсем не имеют представления о том, кем хотят быть после окончания вуза, и открыто говорят, что на медиков их отправили учиться родители. А в случае их дальнейшего ухода из медицины государство начинают нести немалые финансовые потери, поскольку подготовка даже одного специалиста по одной специальности врачебной номенклатуры стоит десятки, если не сотни, тысяч рублей.

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#«Известия»
#молодые врачи
#Минздрав
#профессионализм
#Михаил Мурашко
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Путин написал статью для жителей Африканского континента
Владимир Путин написал статью о развитиях отношений с Африкой
24 июля 2023, 07:11

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, написал статью для африканских СМИ.
Текст статьи «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» опубликован на официальном сайте Кремля.  

Глава РФ пишет, что Россия придают большое значение предстоящим саммитам с Африкой. В статье президент поделился своим видением развития российско-африканских отношений.  

По мнению Путина, именно сейчас, когда происходит формирование нового, многополярного и справедливого мира, России и Африке необходимо устремиться в одном направлении. При этом, глава РФ подчеркнул, что как СССР, так и Россия, всегда поддерживали тесные взаимоотношения с Африканским регионом.  

Статья представлена на сайте с переводом на шесть иностранных языков: арабский, английский, испанский, немецкий, португальский, французский.  

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#Путин
#Россия
#Африка
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РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»
24 июля 2023, 01:28

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

23-летняя жительница Самары стала фигурантом уголовного дела после того, как выложила в соцсети видео, на котором она под легкомысленную музыку трогает грудь знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области.
«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ ("Осквернение мест захоронения")», — указали в ведомстве, пояснив, что действия обвиняемой содержат в себе пренебрежение к нормам морали и нравственности.

По предварительным данным, жительница Самары Алена Агафонова  устроила легкомысленные танцы рядом с памятником еще 21 июля, после чего выложила видео в интернет.

При этом, как рассказала «Газете.ru» сама Агафонова, она «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны», осознает, что «сглупила» и очень раскаивается в своих действиях.

Ранее в социальных сетях города Воронеж распространилось видео, на котором молодая пара занимается сексом прямо на «Памятнике Славы» — это мемориальный комплекс, построенный на братской могиле. В ней захоронены более десяти тысяч воинов, погибших во время Второй мировой войны. Дело взяла на контроль прокуратура Воронежской области. 

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#Волгоград
#уголовные дела
#блогеры
#осквернение памятников
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели военкора Журавлёва
24 июля 2023, 00:10

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Как сообщили в ведомстве, уголовное дело возбуждено «по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области». Там добавили, что установят все обстоятельства преступления в отношении журналистов, а также всех причастных к этому лиц.

Кроме того, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина Ростислав Журавлёв будет посмертно приставлен к ведомственной награде Следственного комитета — медали «Доблесть и отвага».

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв, делавший репортажи из зоны специальной военной операции на Украине, погиб во время эвакуации от тяжелых ранений в результате разрыва кассетного боеприпаса. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили еще несколько российских журналистов.

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#Следственный комитет
#Украина
#Ростислав Журавлев
#уголовные дела
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В ЮАР заработал российский комплекс мониторинга космического мусора
23 июля 2023, 20:26

Фото: istockphoto/johan63

В ЮАР открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ). На объекте уже были проведены первые сеансы наблюдения.
Во время церемонии открытия генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, взрывной рост количества стран, имеющих выход в космос, и многократное увеличение количества спутников на околоземных орбитах приводят к многократному росу угроз столкновения. В этой ситуации очень важным становится расширение сети станций наблюдения за космическим пространством, чтобы такими средствами добиваться максимального покрытия, передает РИА Новости.

Команда российских специалистов уже прибыла на станцию, чтобы начать обучение персонала с южноафриканской стороны, который будет заниматься непосредственной эксплуатацией станции. Юрий Борисов выразил надежду, что сотрудничество России и ЮАР будет динамично развиваться в самых разных областях, а открытие станции станет только одним из многих совместных проектов.

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#юар
#Россия
#станция
#мониторинг
#космос
#мусор
#проект
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Собянин: В Москве начали производство оборудования для атомных ледоколов
23 июля 2023, 20:26

Фото: iStock/KadnikovValerii

На заводе в Москве впервые в России произвели составляющие для атомных ледоколов. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Столичный завод первым в России разработал и произвёл компоненты для системы безопасности атомных ректоров ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы», – сообщил мэр Москвы.

Элементы разработали за четыре месяца, что является рекордным показателем. К концу года наладить установку отечественного оборудования планируется на всех новых ледоколах.

Кроме того, Собянин уточнил, что ледоколы работают на Северном морском пути и помогают в изучении природного потенциала Арктики. 

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#ледокол
#производство
#Москва
#импортозамещение
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