В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

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В понедельник утром, 26 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 2 балла. На дорогах Подмосковья движение затруднено на основных трассах региона по направлению в Москву.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает небольшие затруднения в сторону Москвы на Ленинградском, Новорижском, Рублёво-Успенском, Новорязанском, Щёлковском шоссе.
Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.В Московском регионе отменен режим КТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.