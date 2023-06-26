В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В понедельник утром, 26 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 2 балла. На дорогах Подмосковья движение затруднено на основных трассах региона по направлению в Москву.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает небольшие затруднения в сторону Москвы на Ленинградском, Новорижском, Рублёво-Успенском, Новорязанском, Щёлковском шоссе.





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.