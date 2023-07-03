В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы.

В первый понедельник июля загруженность дорог Московской области невысокая и составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 947 тысяч автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднения в сторону Москвы на Дмитровском, Ленинградском, Каширском, Носовихинском, Новосходненском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.

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