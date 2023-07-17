В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал, » М-7 «Волга» и М-9 «Балтия".
Сегодня в Подмосковье температура поднимется до +27 градусов, местами возможен небольшой дождь, в связи с чем Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.
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