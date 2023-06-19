В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

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В понедельник утром, 19 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 985 тысяч автомобилей — на 3% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Варшавском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Симферопольском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».
Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей в машине одних даже на несколько минут.В Московском регионе 19 июня ожидается до 26 градусов тепла. Подробнее об этом читайте в нашем материале.