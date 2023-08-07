В понедельник утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

В понедельник, 7 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 985 тысяч автомобилей, на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Волоколамском, Дмитровском, Ленинградском, Киевском, Каширском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал».

Сегодня в Подмосковье температура поднимется до +33 градусов, без осадков. Жара снижает скорость реакции и нарушает концентрацию внимания, что может привести к ДТП, поэтому отнеситесь внимательно к своему самочувствию — не садитесь за руль, если чувствуете даже небольшое недомогание. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставляйть в салоне автомобиля детей и животных.

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