В понедельник утром загруженность подмосковных дорог составляет 4 балла

В понедельник утром, 21 августа, загруженность дорог региона составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано почти почти 956 тыс. автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Дмитровском, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Щёлковском шоссе а также трассах М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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