В понедельник вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон

В понедельник вечером, 26 июня, загруженность подмосковных дорог невысокая, и составляет всего 3 балла.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на Ленинградском, Новорижском, Рублёво-Успенском, Можайском, Новорязанском, Домодедовском и Дмитровском шоссе.





Минтранс Подмосковья призывает неукоснительно соблюдать скоростной режим, быть внимательными на поворотах и при перестроениях. Также напоминаем о соблюдении правил парковки — оценивайте ситуацию и ориентируйтесь не только по зеркалам.