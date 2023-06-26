В понедельник вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

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В понедельник вечером, 26 июня, загруженность подмосковных дорог невысокая, и составляет всего 3 балла.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на Ленинградском, Новорижском, Рублёво-Успенском, Можайском, Новорязанском, Домодедовском и Дмитровском шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает неукоснительно соблюдать скоростной режим, быть внимательными на поворотах и при перестроениях. Также напоминаем о соблюдении правил парковки — оценивайте ситуацию и ориентируйтесь не только по зеркалам.Сообщить о брошенном электросамокате, стихийной парковке, которая мешает проходу по тротуару, можно практически в один клик. Подробнее об этом читайте в нашем материале.