В понедельник вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на Ленинградском, Рублёво-Успенском, Можайском, Домодедовском, Носовихинском, Щёлковском и Дмитровском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».
Сегодня местами в Подмосковье идёт дождь, во многих округах погода к вечеру ухудшится.
При высокой скорости на мокрой дороге может возникнуть аквапланирование — колёса практически теряют сцепление с проезжей частью и "всплывают". Необходимо выбирать оптимальную скорость движения и оценивать дорожную ситуацию.Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.
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