В посёлке Голубое досрочно откроют большую школу на 1375 мест

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об этом губернатору Воробьёву доложил глава Сролнечногорска Михальков
В городском округе Солнечногорск откроют большую школу и четыре детсада. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время встречи доложил глава муниципалитета Константин Михальков. Образовательное учреждение на 1375 мест, по его словам, досрочно появится в посёлке Голубое.
Он добавил, что 1 сентября будущего года откроется также пристройка на 300 учеников к Поварской школе. В городском округе запланировано ввести ещё два таких же объекта: в 2025 году – пристройку к гимназии №6Ю в 2026-м – к Тимоновской школе.
Что касается детсадов, то с началом учебного года откроются дошкольное учреждение на 100 мест в ЖК «Мелодия леса». В 2024-2025 годах планируется ввести четыре новых садика: в микрорайоне Рекинцо-2, деревне Радумля, посёлках Андреевка и Поварово.
«Изначально контракт у нас был заключён до конца 2024 года, но мы с подрядчиком определили, что уже 1 сентября следующего года туда должны пойти дети. Кроме того, сейчас выстраиваем график так, чтобы этот объект был полностью сдан уже в августе. Сейчас строительная готовность – 24%. Монолит практически готов, работы ведутся активно, я их ежедневно контролирую», – доложил Михальков.
Что касается детсадов, то с началом учебного года откроются дошкольное учреждение на 100 мест в ЖК «Мелодия леса». В 2024-2025 годах планируется ввести четыре новых садика: в микрорайоне Рекинцо-2, деревне Радумля, посёлках Андреевка и Поварово.
«Прошу обратить внимание на эффективность работы социальной сферы. Всё, что связано с качественным образованием, должно быть высокого уровня. Поэтому уделите внимание и учителям, и директорам. А капремонт и строительство новых школ прошу вас контролировать лично», – поставил задачу Воробьёв.Ранее Михальков доложил главе региона, что в Солнечногорске по просьбе жителей запустят семь котельных.
Лора Луганская