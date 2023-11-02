В посёлке Первомайский 2,5 тысяч жителей обеспечат отоплением и горячей водой

Фото: пресс-служба городского округа Истра
Рабочие приступили к пуско-наладочным работам новой котельной. Она с декабря начнёт отапливать 22 многоквартирных дома, социальные объекты, школу и детский сад.
Жители Первомайского каждый год сталкивались с проблемами зимой из-за того, что износ оборудования старой котельной, построенной в 60-х годах, составлял порядка 90%. Объект находился в собственности «Ново-Иерусалимского кирпичного завода», администрация не имела права на модернизацию.
Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва новая котельная, мощностью 8,2 Мвт, уже достроена и на 99% готова к работе.
Всё оборудование отечественного производства. Оно будет функционировать в автоматическом режиме.
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Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва новая котельная, мощностью 8,2 Мвт, уже достроена и на 99% готова к работе.
«В посёлке Первомайский, теплосети составляют порядка 2 км в двухтрубном исчислении, большую часть из которых уже заменили за последние 2 года. Под замену осталось порядка 4-5 небольших участков, которые находятся на контроле в АО «Истринская теплосеть»,-сообщила Татьяна Витушева, глава городского округа Истра.Читайте также:
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Мария Фирсова