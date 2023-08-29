В посёлке Развилка достроили первый из трёх домов проблемного ЖК «Три квартала»

Фото: Минжилполитики МО
В посёлке Развилка Ленинского городского округа достроен первый из трёх домов проблемного ЖК «Три квартала». Новоселье отпразднуют 142 дольщика, сообщили в пресс-службе Минжиполитики Московской области, выдавшего разрешение на ввод дома №12 в эксплуатацию.
В 2020 году стройка возобновилась. Сейчас первый дом введён в эксплуатацию, строительство ещё двух завершается.
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Лора Луганская