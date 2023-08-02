В преддверии Дня города в Химках назвали имена выдающихся жителей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Муниципальный Совет депутатов утвердил список выдающихся жителей городского округа Химки, которые будут внесены на обновленную Доску почета, открытие которой состоится в День города Химки.
«В этом году на Доске почёта будут 30 заслуженных сотрудников химкинских предприятий. Это инженеры, конструкторы, работники социальной сферы, сотрудники МЧС, преподаватели, медсёстры, водители, смотрители музеев, — те работники, которые подходят к своему делу с душой, кто прославляет наш город своими достижениями. Доску мы по традиции обновим ко Дню города», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.В список выдающихся людей округа вошли:
— старший преподаватель Академии гражданской защиты МЧС России Владимир Вецпер;
— профессиональная спортсменка по горным лыжам, бывший член сборной команды Московской области Татьяна Дьякова;
— заведующая кардиологическим отделением Химкинской областной больницы Наталия Минасян;
— организатор добровольческого волонтерского движения «Ангелы фронта» Мария Постольникова.
«Доска почета является знаком признания и гордости за наших горожан. Она не только мотивирует людей работать на достижение поставленных целей, но и служит источником вдохновения для других жителей, показывая, что благодаря упорству и трудолюбию достижение выдающихся результатов возможно в любой сфере деятельности», — поделился председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский.Читайте также:
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Алиса Сергиенко