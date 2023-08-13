В Приморье из-за паводков тигры выходят к людям

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В Приморском крае продолжаются наводнения. От паводков страдают не только люди, но и животные. Спасаясь от воды, хищники выходят из тайги прямо на дороги, которые находятся на возвышениях.
В пригородных зонах, стараясь уйти от воды, тигры выходят на дороги, которые находятся на относительных высотах. Судя по кадрам видеороликов, которые местные жители публикуют в соцсетях, животные совсем не боятся проезжающих машин. Специалисты-охотоведы тем не менее предостерегают от приближения к опасным хищникам. Из-за паводка им стало сложнее добывать пищу, а потому тигр может быть голоден и вполне способен напасть на человека.
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Александр Бойцов