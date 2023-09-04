В Приморье ожидается переменчивая погода

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Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков заявил, что в Приморье ожидаются дожди и переменчивая погода.
Однако, по его словам, на погоду в регионе в ближайшую неделю не окажут влияния тайфуны.
Отмечается, что уже в среду дожди в регионе прекратятся.
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«Погода в Приморском крае будет переменчивой. В понедельник, 4 сентября, под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадков не предвидится. В ночь на вторник в основном без осадков. Днём погода изменится, атмосферный фронт вызовет местами кратковременные дожди, грозы. Минимальные температуры — +13…+19°C», — приводит RT сообщение пресс-службы.
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Мелисса Тимофеева